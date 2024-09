Puerto Rico hace historia con un ‘back to back’ en Mr. Clásico Hispanoamérica Internacional 2024

LUQUILLO – El diseñador novel luquillense, Miguel Pérez Lugo, representante de Puerto Rico, se convirtió en el máximo embajador del título Mr. Clásico Hispanoamérica Internacional 2024, haciendo historia al seguir los pasos de su compatriota, el Sr. Pedro Flores, quien ganó el año pasado. El evento se celebró el sábado 10 de agosto de 2024 en el resort Occidental Caribe en Punta Cana, República Dominicana.

El Sr. Pérez se destacó por su elegancia, estilo y dicción.

“Para mí es una responsabilidad ser un ejemplo a seguir para que otros hombres se motiven a competir en un certamen internacional que da importancia al caballero mayor de 45 años en adelante, siendo el único certamen sin límite de edad. Además, continuaré con mi labor social con los deambulantes, ofreciéndoles ayuda, comida, ropa y arreglo personal. Mi filosofía de vida es que la edad es solo un número, es cómo uno se sienta”, indicó Pérez.

Su preparación estuvo a cargo del director nacional y destacado especialista en belleza, el Sr. Pedro Flores, y del director internacional, el Sr. Juan Laporte, creador del evento.

A su vez, la delegación de Puerto Rico ganó los siguientes títulos: Edianiz Zorrilla, Miss Teen Queen of the Continent International; Gabriela Velásquez, Miss Teen Universal Model Look; Jeihaleika Vásquez, Miss Hispanoamérica Internacional; y Shakira Berg, Señora Hispanoamérica Internacional. Su preparación estuvo a cargo de la directora nacional, Sra. Glorivee Santiago de Forever Glow.