El Nacional arranca mañana en Río Grande

RÍO GRANDE – Todo está listo para el inicio de la 91ª edición de El Nacional, Campeonato de Tenis de Puerto Rico, el torneo de mayor trayectoria en la historia deportiva de Puerto Rico, que dará comienzo mañana martes, 1 de julio de 2025, en el Río Mar Tennis Club de Río Grande.

Organizado por la Asociación de Tenis de Puerto Rico (PRTA), El Nacional reúne a los mejores tenistas del país en una semana de intensa competencia en las modalidades de sencillos, dobles y dobles mixtos. El evento, que se ha celebrado desde 1927, ha sido escenario del desarrollo de figuras legendarias como Charlie Pasarell, Gigi Fernández y Mónica Puig.

“El Nacional es mucho más que un torneo: es una tradición que honra el talento local y fortalece nuestro compromiso con el desarrollo deportivo. Nos llena de entusiasmo ver nuevas generaciones compitiendo en esta plataforma histórica”, expresó Rosa Martínez, directora ejecutiva de la PRTA.

Acción desde temprano

Mañana martes, la acción comienza a las 10:00 a. m. con múltiples partidos de la primera ronda de sencillos masculinos, incluyendo enfrentamientos entre Miguel Quiñones vs. Moisés Landrau-Villavetia, Fabian Padilla Muñoz vs. Alejandro Fernández Lecaroz, y Víctor Marcial vs. Brian Quiñones, entre otros destacados cruces.

En la sesión de la tarde, desde las 2:00 p. m., se disputarán los octavos de final de dobles masculinos, con encuentros como González Cruz/Fernández Lecaroz vs. Storer Corrada/Marcial y Díaz/Fuertes vs. Castro/Quiñones, así como una esperada semifinal de dobles mixtos entre Snyder/O’Neill y Mesarovic/Bures.

El torneo se extenderá hasta el sábado, 5 de julio, cuando se celebrarán las finales de sencillos y la ceremonia de premiación a las 7:00 p. m.