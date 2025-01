Para la gobernadora un papel no resuelve la violencia de género

SAN JUAN – La gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón afirmó el viernes que para atender la situación de violencia de género se requiere mucho más que firmar una orden ejecutiva que declare un estado de emergencia en Puerto Rico.

“Por la violencia no hay ningún papel que te diga que mañana no va a haber una asesinada. Ojalá, si fuera por eso, yo lo hacía ahora mismo. Para mí lo importante en este momento va a ser el nombramiento de la Procuraduría de la Mujer, que debe ser la persona que lidere este esfuerzo. Nombré a la Secretaría de Justicia Janet Parra, que conoce y ha trabajado con víctimas y llevó a cabo, estuvo a cargo de esas divisiones del Departamento de Justicia, que son elementos clave e indispensables para trabajar los asuntos de violencia de género. Si declaramos o no, una orden ejecutiva sobre eso, eso lo voy a evaluar. No lo descarto, pero no veo en este momento que sea necesario”, expresó González Colón en conferencia de prensa.

La Orden Ejecutiva 2022-035, emitida por el exgobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, expiró el pasado 31 de diciembre. Esta orden había establecido un estado de emergencia en respuesta al aumento de casos de violencia de género, priorizando la prevención y atención de este problema, y su renovación ha sido un reclamo constante de organizaciones que apoyan a sobrevivientes.

El año 2024 cerró con 24 feminicidios registrados en Puerto Rico, lo que ha intensificado el llamado de grupos sociales para que el estado adopte medidas más contundentes. “Es un tema que requiere atención inmediata, pero no se resuelve con un papel o una orden. Mi prioridad será establecer un liderato fuerte en la Procuraduría de la Mujer y fortalecer las iniciativas existentes. Esto no se trata solo de declarar una emergencia, sino de tomar acciones concretas”, sostuvo la gobernadora.

González Colón reafirmó su compromiso de trabajar con las agencias pertinentes y reiteró: “Yo no voy a descartar nada, pero tampoco voy a firmar algo solo para cumplir con una expectativa. Mi enfoque está en las personas, en fortalecer los sistemas y en garantizar que la violencia de género sea atendida con las herramientas adecuadas”.