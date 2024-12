Orquesta de Conciertos presenta espectáculo navideño en Plaza Carolina

CAROLINA – La Orquesta de Conciertos de Carolina realizó recientemente un espectáculo navideño para deleitar a todos los visitantes de Plaza Carolina. El concierto de Navidad presentó un repertorio con canciones de diferentes estilos musicales inspirados en la Navidad alrededor del mundo.

La Orquesta de Conciertos de Carolina es una iniciativa del alcalde, José Carlos Aponte, para promover los aspectos culturales que se logran a través de la música y fomentar la cultura musical en las nuevas generaciones. La orquesta municipal cuenta con cerca de 40 músicos y cantantes dirigidos por el maestro Franky Suárez.

“Quisimos hacer un homenaje a la música típica de esta época, pero incluyendo temas que son influenciados por ritmos musicales de otras partes del mundo. Presentamos villancicos navideños tradicionales de España; bomba, plena, parrandas y no podían faltar los temas estadounidenses como ‘All I want for Christmas is you’, que marca el inicio de la Navidad en Estados Unidos”, dijo entusiasmado el alcalde, quien es también parte de la sección de trompetas de la orquesta municipal.

Como es tradición en el principal centro comercial de la ciudad carolinense, en el atrio central de Plaza Carolina se presentan diferentes espectáculos durante la temporada de Navidad, por lo que el público ya espera la presentación de la Orquesta de Conciertos todos los años.

El concierto navideño comenzó con el tema “Para saludarte”, seguido por un ‘medley’ titulado “Prepárense”, “Yo soy como el coquí”, “Triste Navidad”, y “El cardenalito”. Le siguieron los temas “Arbolito”, “Pa’ fuera, pa’ la calle”, “Alegre Navidad” y las icónicas canciones ‘All I want for Christmas is you’ y ‘Have yourself a merry little Christmas’. Dos interpretaciones finales complacieron al público que pidió las “ñapas”, antes de concluir finalmente el show, por lo que la orquesta les ofreció el tema “Desenfunda” y un popurrí titulado, “Navidad”.

“La Navidad es una época hermosa en donde celebramos el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador; pero igualmente es un tiempo culturalmente abundante, con tradiciones hermosas, con su propio estilo musical y el espacio que hacemos para expresar nuestro amor al prójimo de forma especial. En Carolina, la Navidad es sinónimo de alegría, de esperanza, de buena música y de eventos especiales para compartir en familia y con nuestros vecinos”, dijo el alcalde a la vez que le hizo una invitación especial al público a disfrutar de los eventos preparados para el Parque Gigante de la Fantasía que se celebrará del 25 al 30 de diciembre en los jardines del Museo del Niño de Carolina.