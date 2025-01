“Mi gobierno no será de grandes construcciones, pero sí que funcione”, dijo gobernadora al tomar posesión

SAN JUAN – La gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón dijo el jueves en su mensaje frente al Capitolio que el tema de energía eléctrica e impulsar la estadidad a través de los alcaldes y legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), serán parte de sus prioridades.

“Son muchos los retos que enfrenta nuestra isla. El más reciente es un apagón que dejó a nuestra isla sin electricidad en plena despedida de año. Y eso, precisamente, es lo que me mueve a atender ese primer reto con sentido de urgencia y sensibilidad y utilizar los recursos de fondos federales que conseguimos en el Congreso de los Estados Unidos para que de una vez y por todas tengamos un sistema eléctrico que funcione y que no nos falle cuando más lo necesitamos”, dijo González Colón.

“Mi visión de un gobierno no es de construcción de grandes obras, pero sí de una infraestructura que funcione”, añadió.

“Yo apuesto a un Puerto Rico que se levanta. ¿Y saben qué? Yo no voy a gobernar solamente para los que votaron por mí. Yo voy a ser la gobernadora de todos los puertorriqueños. Y voy a ser la gobernadora de todos los puertorriqueños, porque el pueblo me encomendó esa función y ese trabajo. Lo haré con firmeza, lo haré con sensibilidad, pero ¿saben qué? En Puerto Rico va a haber orden, no va a haber anarquía, va a haber respeto, va a haber oído, va a haber trabajo en conjunto, y todo el que se quiera sentar a trabajar, va a tener las puertas abiertas a echar a Puerto Rico para adelante. El pueblo se cansó de las divisiones, la campaña primarista pasó”, expresó.

La gobernadora enfatizó que “la desigualdad que vive el pueblo de Puerto Rico la combatiré con toda mi fuerza. La pobreza, los elementos que hacen que Puerto Rico haya reclamado en esta pasada elección con un voto contundente a favor de la estadidad para Puerto Rico, buscar la igualdad plena para todos los puertorriqueños. Por eso, hoy reconozco también al presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, y al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, a los alcaldes y legisladores que me ayudarán también a llevar al Congreso el resultado de esta elección, donde libre y voluntariamente nuestro pueblo, una vez más, de manera contundente, con mayor participación, escogió la estadidad. Y la estadidad significa igualdad”.

La gobernadora juramentó oficialmente a eso de las 8:00 de la mañana del jueves en el Tribunal Supremo, luego participó de una misa en la Iglesia Santa Bernardita. De ahí, se movió a El Capitolio para la cancelación pictórica y los actos públicos de toma de posesión.

Hubo varias manifestaciones y protestas durante las actividades.