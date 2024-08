Lornna Soto hace un llamado a los residentes de Canóvanas horas antes de paso de tormenta

CANÓVANAS – La alcaldesa, Lornna Soto Villanueva, instó a todos los residentes y comerciantes de Canóvanas a no sacar escombros en las horas previas a la tormenta que se aproxima. «Es crucial que no saquen escombros a esta hora de la tarde, nuestras brigadas estuvieron toda la mañana en esto. Estos pueden obstruir alcantarillas y convertirse en peligrosos proyectiles durante el evento atmosférico. Si ya tienen escombros fuera de sus hogares, deben recogerlos después del mediodía y asegurarlos en un área segura dentro de sus propiedades. Oficiales municipales estarán vigilando las comunidades, y se impondrán multas de $1,000.00 por tirar escombros en lugares no autorizados», advirtió Soto.

Soto, detalló que abrió dos refugios, “el primero, es en la escuela William Rivera Betancourt en San Isidro. El Segundo está en preparación y tenemos programado abrir a las 2:00 pm, en la Escuela Luis Hernaiz Verone en el casco urbano”.

Además, la alcaldesa hizo un llamado a los familiares de personas encamadas para que verifiquen que estén correctamente registradas del municipio. «Es esencial que se realice una doble verificación para asegurarnos de que todos los pacientes encamados estén registrados en Canóvanas. Queremos garantizar que esta población, junto con aquellos que tienen problemas de movilidad, reciban la atención necesaria durante la tormenta», destacó Soto Villanueva.

El programa Canóvanas Saludable ha estado contactando a los números de teléfono registrados en la base de datos de encamados, actualizada hace 60 días. Sin embargo, muchas de estas llamadas no han sido contestadas o los números ya no están en servicio. Soto enfatizó la importancia de que los familiares de pacientes encamados actualicen su información de contacto con la Oficina de Manejo de Emergencias lo antes posible.

Según el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes, emitido a las 5:00 a.m., el ciclón se encuentra en la latitud 16.2 grados norte y longitud 61.3 grados oeste, moviéndose hacia el oeste a 20 millas por hora con vientos máximos de 40 mph. Se espera que el sistema pase cerca o sobre Puerto Rico esta noche, con fuertes lluvias que podrían causar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra hasta el jueves. Una vigilancia de inundaciones estará en efecto desde esta tarde a las 6:00 p.m. hasta el jueves a las 8:00 p.m. Se pronostican entre 6 y 8 pulgadas de lluvia, con posibles ráfagas de viento de fuerza de huracán en algunas áreas.

La alcaldesa Soto reiteró la importancia de seguir las instrucciones de las autoridades y mantenerse seguros. «La trayectoria de este sistema aún puede cambiar, así que debemos estar preparados para cualquier eventualidad», concluyó.

Para más información y para verificar o actualizar el registro de personas encamadas, los residentes pueden comunicarse con la Oficina de Manejo de Emergencias: (787) 876-2460.