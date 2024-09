Muñequitos y flores hechas en ‘crochet’ que evocan la alegría de quienes las adquieren, forman parte del emprendimiento de Camila Enid García, llamado Happy Crochets. A través de Happy Crochets, Camila se dedica a la confección de piezas con la técnica de ‘crochet’, en la que se usa un gancho para formar cadenas con hilos.

El emprendimiento surgió durante el periodo de pandemia por COVID-19, cuando comenzó a hacerlo como pasatiempo, aunque aprendió a tejer a los 12 años. Fue su mamá, quien es artesana certificada desde hace 13 años, quien la ayudó a encaminarse y certificarse como artesana de carteras en ‘crochet’, uno de los productos que realizaba al inicio del negocio. Específicamente comenzó haciendo ‘scrunchies’, florecitas y carteras.

Actualmente, las piezas que trabaja incluyen variedad de flores y amigurumis, término que se refiere a un muñeco de peluche tejido, una tendencia japonesa que consiste en tejer pequeños muñecos mediante la técnica de crochet. El nombre del emprendimiento se refiere a que “cada pieza se teje con felicidad y amor”.

Entre la variedad de amigurumis, confecciona mayormente animales como vacas, tortugas, peces, sapos, patos, entre otras figuras y personajes, que en ocasiones hace en pedidos personalizados. Adicional, trabaja figuras más pequeñas como llaveros. Sostuvo que la inspiración para crear las figuras y combinar los colores surge de lo que le gusta a ella y a los clientes, aunque evita repetir colores con el fin de que las piezas sean exclusivas. “Yo siempre busco que mis piezas sean únicas, pues la mayoría de las veces no repito colores…siempre estoy buscando que tengan ese toque único de exclusividad”, dijo la joven artesana.

A pesar de no haber tomado clases, su dedicación y constancia la llevaron a practicar lo suficiente, aprendiendo por medio de videos, hasta lograr hacer su primera muñeca, la cual aún conserva, exhibe en las ferias que participa y tiene un valor muy especial. Esa pieza fue la que le mostró que lo que estaba haciendo podía convertirse en su emprendimiento. Entre sus planes está confeccionar un ‘cardigan’ con el propósito de retarse y diversificar su habilidad. Asimismo, aspira a impartir talleres de confección de amigurumis y, entre los planes para su emprendimiento en un futuro, desea contar con un local donde pueda vender sus productos y a la vez poder ofrecer las clases de cómo hacerlos.

“Hay mucha gente que trata de tejer, pero como que no lo logran, no sé si es que no encuentran inspiración o se frustran, pero me gustaría enseñarle a esas personas que dicen que no pueden, que si se puede, que sí pueden hacerlo, si se lo proponen, pueden hacerlo”, dijo.

Su consejo para esas personas, que al igual que ella están emprendiendo, es que “nunca se quiten porque no les salga algo o por una mala experiencia, no se rindan. Si tú te propones algo y dices voy hacer esto, hazlo, hazlo a lo grande y nunca te rindas”.

Para adquirir las piezas de Happy Crochets pueden hacerlo a través de las redes sociales de la marca en Facebook: @happyhippiecrochet, Instagram: @_happycrochets_ y Tik Tok: @happycrochet5. También pueden seguir las redes de la marca para conocer en qué eventos y ferias estará participando.