Pastor Eddy Batista

Ministerio Evangelístico Todavía Cristo Salva, Sana y Liberta

Dios te bendiga de una manera especial en este día; nuevamente llegamos a ti para ser de bendición.

Hoy nos dirigimos a ti, para decirte la importancia de tener a Dios a nuestro favor. Cada vez que logramos certificar que Dios está en nuestras vidas a favor nuestro, respaldándonos, protegiéndonos y guiándonos, es más que satisfactorio, porque no solamente somos bendecidos nosotros, sino que también motivamos a otros a acercarse a Él.

Como ejemplo, hoy me pondré como testimonio.

Cuando me acerqué a Dios, mi vida dio un cambio

radical y extremadamente maravilloso para la gloria de Él, y ha sido tan poderoso tener a Dios a mi favor que un día mi esposa se me acerca y me dice: yo quiero a ese Dios que te cambió. Cuando lo tenemos a Él de nuestro lado, nos convertimos en luz, suceden cambios, cosas hermosas y de esto se trata este escrito, deseando que le saques el mejor provecho.

La palabra de Dios dice en Juan 15:4-5: Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneceis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.

Esta palabra nos está diciendo lo necesario. En ella Dios nos dice: conmigo llegarás lejos, conmigo vencerás los obstáculos, conmigo formamos un equipo, en él nos da el complemento necesario, por esa razón Dios debe estar en nuestras vidas para que todos nuestros proyectos y planes puedan.realizarse.

Un escritor dijo: aunque mis manos tengan la habilidad para escribir; hay un Dios que le dio vida.primero a los tendones de mis dedos.

Cuando tienes a Dios, suceden cinco cosas extraordinarias en tu vida.

1) Tu vida tiene luz porque Él es la luz del mundo.

2) Nunca estarás solo/a en ningún lado, porque Él habita en medio de los que le temen.

3) Prosperarás en todo lo que hagas. Deuteronomio 30:9 El Señor tu Dios te hará prosperar en todo lo que hagas con tus manos y multiplicará el fruto de tu vientre, de tus bestias, y el fruto de tu tierra.

4) Dios peleará por ti. Éxodo 14:14 Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.

5) Dios tendrá cuidado de tus hijos. Isaías 54:13 Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová; y se multiplicará la paz de tus hijos.

Te pregunto: ¿Es de bienestar tener a Dios a nuestro favor? Indiscutiblemente vale la pena y es sumamente necesario tener a Dios a nuestro lado. Nuestra vida tiene valor. ¿Sabes por qué? Porque Él le da el valor necesario que nos merecemos. A veces no nos dan la importancia correcta, pero Dios sí, Él sabe lo importante que eres para Él. Por eso hemos llegado a ti con este propósito de que sepas que tener a Dios a tu favor es tener una vida asegurada para este siglo y para el venidero.

Nunca dejes de mirar hacia Dios, recuerda que, aunque tú no lo puedas ver, Él siempre está mirándote a ti y esperando con amor el día que decidas buscarle.

Que la presencia del Señor esté contigo, con los tuyos y que Dios guarde tu entrada y tu salida.