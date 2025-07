Avanzan esfuerzos de la CEE con relación al sistema de escrutinio electrónico

SAN JUAN – La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) se encuentra desarrollando lo que será la Solicitud de Propuestas (RFP) para adquirir un nuevo Sistema de Escrutinio Electrónico a ser utilizado en los próximos comicios. A esos fines, publicaron una Solicitud de Información (RFI, por sus siglas en inglés) para conocer la disponibilidad en el mercado de compañías capaces y cualificadas para presentar sus ofrecimientos en un proceso formal de competencia.

Así lo informó hoy el presidente de la CEE, Jorge Rivera Rueda, al explicar que el proceso se realiza conforme fue acordado de manera unánime por los Comisionados.

“Conscientes de la trascendencia de este asunto y firmes en nuestro compromiso de garantizar la planificación, organización y celebración de eventos electorales revestidos de pureza, confiabilidad, seguridad y accesibilidad para los electores, por los pasados meses, los Comisionados, así como este Presidente, hemos estado atendiendo en detalle todo lo concerniente al trámite para la eventual contratación de una firma que demuestre y garantice cumplir a cabalidad con cada uno de los requerimientos establecidos por la Comisión de cara a la próxima elección general en el 2028”, manifestó Rivera Rueda.

Este añadió que, en ánimo de mantener la transparencia de los procesos, el documento en cuestión se encuentra disponible para todos los interesados a través de la página cibernética de la Comisión, www.ceepur.org, en donde toda empresa interesada podrá descargarlo, revisarlo y proseguir con los trámites oficiales en cumplimiento con las fechas establecidas en caso de así desearlo.

En ese sentido se informó que las empresas interesadas en contestar la Solicitud de Información deberán hacerlo mediante la utilización de los cuestionarios provistos, de acuerdo con los componentes que tengan a la disposición, a saber, máquinas de escrutinio, máquinas de votación y máquinas centralizadas. No obstante, se aclara que la participación en esta etapa de los procesos es voluntaria y que el no hacerlo no imposibilita a ninguna empresa de participar en el proceso futuro de licitación.