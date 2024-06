Subriel Matías fue humillado

Jeanc Rodríguez

FAJARDO – El boxeador fajardeño Subriel Matías fue sorprendido y humillado el sábado, 15 de junio, por el australiano Liam Paro con una derrota por decisión unánime en el coliseo Juan A. Cruz Abreu de Manatí.

Paro (25-0, 15 KO’s) se impuso con puntuaciones de 115-112, 116-111 y 115-112 para ganar el campeonato peso superligero (140 libras) de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

“Él hizo su trabajo y yo lo veo como una humillación, porque fue en mi casa. Si me preguntas a mí, yo prefiero pelear fuera de mi casa que, en mi casa, me siento cómodo, me gusta estar siempre en contra de la marea y creo que él hizo lo que tenía que hacer y me ganó”, fueron las primeras expresiones de Matías en la conferencia de Prensa tras el combate.

La pelea fue la primera para Matías en Puerto Rico desde noviembre de 2019.

Matías intentó presionar durante el combate, pero para su sorpresa, y los miles de puertorriqueños que lo veían boxear ante casa llena, se encontró con una defensa implacable y unas combinaciones 1-2 que imposibilitaron que pudiera llevar la mejor parte.

Paro, de 28 años, logró demostrar fuerza y poder, al punto de hacer retroceder al fajardeño.

“Las excusas son para los perdedores, simplemente me superó”, aceptó el peleador de 32 años.

El resultado representa la segunda derrota de Matías en su carrera, que consiste en 20 victorias, todas por la vía rápida. Ambos reveses han sido en combates que han llegado al máximo de los asaltos.

“Pa’ ser honesto desde mi derrota, la primera, siempre dije que si yo quería no tener preocupación en una pelea tenía que acabarla antes del límite y ya cuando sonó la campana en el 12, pues cualquier cosa puede pasar y pasó lo que tenía que pasar, que Liam Paro ganara y se hiciera campeón en mi casa”, dijo el orgullo de Maternillo.

El enfrentamiento era la segunda defensa del título que Matías ganó en febrero de 2023 con un nocaut técnico en el quinto asalto sobre Jeremías Ponce. Posteriormente, el padre de tres niñas venció a Shohjahon Ergashev en el sexto asalto de su primera defensa en noviembre.

Para recuperar el título es posible que tenga que ir hasta Australia, hogar del nuevo monarca.

“Ahora mismo yo no estoy en posición de nada. Sabes, si Eddie Hearn me dice que vaya a Australia a pelear con Liam Paro, desde ya lo digo que lo voy a noquear. Voy a hacer lo que no pude hacer aquí”, prometió.