San Juan lanza “Experiencia de Verano Inolvidable”

SAN JUAN – El alcalde de la Ciudad Capital, Miguel A. Romero Lugo, anunció el inicio de Experiencia de Verano Inolvidable, una semana dedicada a ofrecer experiencias transformadoras a niños con diversidad funcional y sus familias, como parte de la política pública de inclusión y desarrollo social del Municipio de San Juan.

“Queremos que todas nuestras familias, sin importar sus retos particulares o situación económica, puedan tener acceso a experiencias que nutran el alma, fomenten la socialización y fortalezcan los vínculos familiares. Esta semana fue pensada con el corazón, porque en San Juan no descansamos en verano, nos activamos para apoyar a quienes más lo necesitan,” expresó Romero Lugo.

La iniciativa, desarrollada por el Departamento para el Desarrollo Social Comunitario, impactará directamente a 20 familias residentes de San Juan, para un total de 50 participantes. Esto incluye a 30 menores, niños y hermanos, con diagnósticos de autismo, déficit de atención y diversas condiciones físicas y cognitivas, junto a 20 padres y madres. En muchos de estos hogares, el verano representa un reto económico y emocional: ¿cómo ofrecerle momentos de felicidad a un hijo con necesidades particulares, sin recursos para hacerlo?

Experiencia de Verano Inolvidable no es una excursión, es un compromiso. Durante cinco días, del lunes 14 al viernes 18 de julio, estas familias vivirán experiencias socioculturales y recreativas cuidadosamente diseñadas para ser inclusivas, seguras, accesibles y memorables. El programa incluye transportación, desayunos, meriendas, almuerzos y todas las entradas necesarias, sin costo alguno para las familias.

Las actividades se llevarán a cabo en espacios como Vikings Arena en San Juan, Chuck E. Cheese en Carolina, el Parque Luis Muñoz Marín, Caribbean Cinemas de Montehiedra, y culminará con un día especial de cierre en el Hotel y Parque Recreativo Media Luna en Comerío. Cada espacio fue seleccionado con intención, pensando en lo que estos niños y sus cuidadores necesitan: alegría, comodidad, seguridad y la oportunidad de compartir con otros que viven realidades similares.

“La creación de estas experiencias no es un acto de caridad, es un acto de justicia social que reconoce el derecho de cada niño a disfrutar, compartir y sentirse parte activa de su comunidad,” expresó Francine Sánchez Marcano, directora del Departamento para el Desarrollo Social Comunitario.

El alcalde de la Ciudad Capital, Romero Lugo, añadió: “Este esfuerzo es solo una muestra del trabajo que se realiza día a día para garantizar que San Juan sea una ciudad verdaderamente empática, justa y accesible. Nuestra acción es continua, porque las familias sanjuaneras merecen más que palabras, merecen oportunidades reales y un gobierno presente. Estamos construyendo una ciudad donde el bienestar no es un privilegio, sino un derecho, y donde cada familia cuenta”.

Con iniciativas como esta, San Juan demuestra que una ciudad verdaderamente moderna no se mide solo por su infraestructura o actividad económica, sino por su capacidad de cuidar, acompañar y crear oportunidades reales para cada familia. “Promover un desarrollo social verdaderamente inclusivo implica garantizar que nadie quede fuera de la experiencia, del juego, ni de la oportunidad de crecer con dignidad. Experiencia de Verano Inolvidable no es solo una actividad de verano, es una afirmación de lo que somos como ciudad; una capital sensible, inclusiva y comprometida con que todos, sin importar sus capacidades, tengan un lugar en la vida, en la diversión y en el futuro”, concluyó Romero Lugo.