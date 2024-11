Seis equipos de la NCAA disputarán el Discover Puerto Rico Shootout 2024

CAROLINA – Discover Puerto Rico y Sport Tours International anunciaron el Discover Puerto Rico Shootout 2024, un torneo de baloncesto femenino de la División I de la NCAA que se celebrará del 28 al 30 de noviembre en el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina. El evento contará con la participación de los equipos de Wisconsin, Wyoming, Washington State, Norfolk State, Virginia y Drake (Iowa).

“El evento reúne a algunas de las mejores atletas del baloncesto colegial, ofreciendo juegos de alta competitividad. Los fanáticos podrán disfrutar de enfrentamientos emocionantes entre equipos destacados, como las Cowgirls de Wyoming y el campeón defensor de la Conferencia del Valle de Missouri, Drake”, expresó Carlos Deliz, director de Turismo Deportivo de Discover Puerto Rico.

Los partidos serán gratuitos, con acceso limitado según disponibilidad de asientos. También estarán disponibles para transmisión en vivo a través de FloSports.tv.

Itinerario de juegos:

Jueves, 28 de noviembre:

12:00 PM: Virginia vs. Green Bay

2:30 PM: Wyoming vs. Drake

5:00 PM: Norfolk State vs. Washington State

Viernes, 29 de noviembre:

12:00 PM: Drake vs. Green Bay

2:30 PM: Wyoming vs. Norfolk State

5:00 PM: Washington State vs. Virginia

Sábado, 30 de noviembre:

12:00 PM: Norfolk State vs. Green Bay

2:30 PM: Virginia vs. Wyoming

5:00 PM: Washington State vs. Drake