Integridad: Vivir sin Máscaras – Juventud, un llamado urgente en tiempos de apariencias – Parte 2

Serie: Juventud que nunca se acaba

Luis Avilés

Pastor de Casa de la Fe, Bronx, NY

Vivimos en la era de las máscaras. No las quirúrgicas ni las de carnaval, sino esas invisibles que las personas usan a diario para esconder su verdadero yo. Redes sociales repletas de vidas perfectas, sonrisas ensayadas y publicaciones cuidadosamente editadas. Pero tras las pantallas, muchos jóvenes y adultos viven atrapados en la ansiedad de no ser descubiertos.

La Biblia, sin embargo, propone un camino distinto: la integridad, un valor esencial que parece estar en peligro de extinción.

Una generación bajo filtros

“Todo está bien… estoy feliz… no me afecta.” Son frases que muchos pronuncian mientras, por dentro, se sienten quebrados. La presión social de mostrar una imagen impecable ha llevado a muchos jóvenes a esconder sus luchas detrás de una pantalla.

Un informe de la Asociación Psicológica Americana reveló que las redes sociales pueden generar ansiedad, precisamente, porque promueven comparaciones constantes. La Biblia ya advertía sobre esta falsa seguridad en lo exterior:

“El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón”.

(1 Samuel 16:7)

Integridad: Más que ser “bueno”

La integridad, en términos bíblicos, no se trata simplemente de “portarse bien”. Significa ser entero, sin divisiones, vivir la misma vida en secreto y en público.

“El que camina en integridad anda confiado; más el que pervierte sus caminos será quebrantado”. (Proverbios 10:9)

Un joven íntegro no miente para encajar, no vive de apariencias, ni oculta su fe por temor al qué dirán. No significa ser perfecto, sino auténtico y saludable.

Cuando la máscara se cae

Parte de mi testimonio que viví en algún momento:

“Viví mucho tiempo aparentando que era el cristiano perfecto. Publicaba versículos en redes, iba a la iglesia, pero por dentro me sentía vacío. Tenía miedo de que la gente viera mi verdadera lucha. Hasta que un día, ya no pude más. Me quité la máscara, busqué ayuda y encontré libertad en ser honesto conmigo, mi esposa y mi familia. Hoy vivo sin miedo, prejuicios aunque no soy perfecto”.

Esta historia vivida es cada vez más común. Jóvenes que confiesan estar agotados de fingir. Porque, aunque las máscaras protegen por un tiempo, también asfixian.

El precio de la doble vida

La Biblia es clara: la hipocresía conduce a la ruina. Jesús denunció a los fariseos que aparentaban santidad, pero tenían corazones lejos de Dios (Mateo 23).

Vivir sin integridad no solo hiere nuestra relación con Dios, sino también con los demás. Genera desconfianza, ansiedad y soledad.

La integridad, en cambio, trae libertad. No temer ser descubierto. No tener que sostener mentiras. Dormir en paz.

¿Cómo vivir sin máscaras?

Habla verdad siempre; aunque incomode, la verdad sana. Efesios 4:25 dice: “Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo”.

Rodéate de amigos íntegros

Las malas compañías corrompen las buenas costumbres (1 Corintios 15:33).

Ora para que Dios examine tu corazón.

“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón…” (Salmos 139: 23-24)

Acepta que no eres perfecto

La integridad no es perfección, es sinceridad. Dios ama a los que vienen con un corazón quebrantado.

Un llamado a la autenticidad

La sociedad clama por jóvenes auténticos. Que no tengan miedo de decir: “No estoy bien”. Que vivan lo mismo en secreto y en público. Que sean luz en un mundo saturado de filtros.

Porque al final, las máscaras se caen, pero quien vive en integridad permanece firme.

“El que camina en integridad anda confiado”. (Proverbios 10:9)

La juventud que sigue a Cristo está llamada a ser íntegra. No perfecta, sino real. Sin máscaras.

¿Estás viviendo con integridad hoy?, o ¿Hay alguna máscara que necesites quitarte?

Quizás, es momento de dejar las apariencias y abrazar la libertad que solo Jesús puede dar.