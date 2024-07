Puerto Rico pierde contra Sudán

PARÍS – La selección nacional de baloncesto masculino perdió el domingo en los Juegos Olímpicos París 2024.

El combinado nacional perdió 90-79 ante el equipo de Sudán del Sur, partido que se celebró en el Pierre Mauroy Stadium en la ciudad de Lille, Francia.

“No nos comunicamos en defensa, ni en rebotes. Estaban teniendo una fiesta de rebotes sobre nosotros. La verdad que tuvimos una primera mitad buena, y la segunda mitad pues no terminamos como se supone que termináramos. Por siempre agradecido con la fanaticada que nos vino apoyar. Nos quedan dos juegos. Piensen lo que piensen vamos a seguir peleando”, expresó Gian Clavell.

El quinteto boricua dominó la primera parte del partido, 54-48, pero sucumbió ante un equipo que había demostrado mejoría en los partidos de fogueo contra Estados Unidos.

“Un juego bien complicado y bien difícil. Sudán ha mejorado mucho. Competimos duro por 40 minutos. Cuando se acabó la primera mitad, sabíamos que podía venir el juego físico. En algún momento eso nos neutralizó y más tarde cogimos el ritmo. Mortal, 18 rebotes ofensivos”, dijo el dirigente de Puerto Rico, Nelson Colón.

Los canasteros con mayor efectividad por Puerto Rico fueron José Alvarado (26 puntos), Tremont Waters (18 puntos), George Conditt IV (13 puntos) y Gian Clavell (11 puntos). Por Sudán del Sur se manifestaron Carlik jones (19 puntos), Marial Shayok (15 puntos), Bul Kuol y Nuni Omot con 12 tantos y Peter Jok (11 puntos).

En rebotes, Sudán superó a Puerto Rico 55-37, en rebotes ofensivos 18-10 y en rebotes defensivos 37-27. En tiradas libres, Sudán estuvo efectivo con el 93% y Puerto Rico con 58%.

De otra parte, el utuadeño Daniel González Negrón perdió con el candidato a medalla individual el coreano Woojin Jang en tenis de mesa.

“Te tengo que decir que estoy satisfecho y que no se malinterprete. Sí queríamos ganar. Pero, al término de la actuación de Dani, fue grandiosa ante un jugador que ha tenido unos resultados extraordinarios y que es candidato a medalla. De verdad que el nivel de Dani subió un montón y sobre todo la lucha que es lo más que enfatizaba, para que Puerto Rico estuviera orgulloso de un atleta de tenis de mesa una vez más. Para mí superó las expectativas”, dijo Díaz.

“Estoy súper emocionado y súper contento. Pensé simplemente en venir y clasificar y ya. No me imaginaba jamás ni nunca esto. Sí, perdí, pero me fui luchando. Me fui dándolo todo. Eso es lo que en realidad yo pedía antes de jugar. Lo di todo”, añadió.

“Yo sabía desde el principio con quien me tocó. Yo sabía que iba a ser duro. Somos más o menos de la misma edad. Lo he visto desde juveniles y la verdad que estoy emocionado por haber jugado de tú a tú. Fue una gran experiencia aquí en los (Juegos) Olímpicos. Los sueños se cumplen”, expresó.