Lo que Adriana Rivera comenzó como una idea para reinventarse y sanar emocionalmente, se convirtió en el emprendimiento NovaStar by Adri, dedicado a la confección de joyería artesanal.

A través de NovaStar, Adriana confecciona accesorios hechos a mano que incluyen pantallas, brazaletes, sortijas, collares, ‘pendants’, dóminos e imanes. Los productos son hechos en alambre, metal, plata, piedras semipreciosas y arena de playa. Entre las piezas, se destacan los dóminos de arena, ya que por medio de ellos fue que empezó a diversificar sus productos y a hacer trabajos en arena y piedras.

Según contó la artesana certificada por la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico y afiliada al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), NovaStar nació en el 2021, como una recomendación de una terapista durante el periodo en el que atravesaba por depresión y ansiedad. Sostuvo que comenzó haciendo velas y posteriormente se convirtió en algo más que un pasatiempo y terapia, con el que fue creando diversas piezas que recibieron el apoyo de los clientes. El nombre NovaStar significa “nueva estrella”, lo que para la emprendedora representa un nuevo comienzo.

“Las estrellas nos guían; suena cursi, pero nos guían a cambios climáticos, a cambios emocionales, cambios mentales y pues encontrar un nuevo comienzo o una nueva estrella para mí ha sido gratificante, porque encontré quién soy yo fuera de lo que es mi rutina”, manifestó la empresaria, quien es madre de 3 niñas y 1 niño.

Cada pieza de la marca es única y original, pues la artesana indicó que no las repite, lo que es uno de los mayores distintivos de su emprendimiento. Además, resaltó que su mayor inspiración proviene de la playa, su lugar favorito, así como del mejoramiento espiritual y de combinar materiales y piedras semipreciosas que añadan valor a quienes las adquieran. Asimismo, por medio de sus piezas promueve el amor a Puerto Rico, la sostenibilidad, el reciclaje y la reutilización de materiales y accesorios.

“Me inspiro en la belleza de la playa, las distintas tonalidades de las arenas, porque Puerto Rico tiene distintos colores de arena y pues yo me enfoco en que, por ejemplo, la arena negra que tiene base de lava volcánica, pues la combino con piedras o piezas que tengan un significado adicional a la lava y al volcán”, precisó.

Como parte de su crecimiento, relató que el emprendimiento le ayudó a superar el proceso por el cual atravesaba, a encontrar su camino y enfoque, por lo que hoy siente que es un ejemplo para sus hijos de que se puede combinar con éxito los distintos roles que ejerce como madre, esposa, mujer y emprendedora. Resaltó que la paciencia es fundamental en el momento de emprender y lo que le ha ayudado a evolucionar constantemente.

“Roma no se construyó en un día. Yo sé que a los caballos le ponen gríngolas para que no se desenfoquen en la carrera, yo siempre digo eso, que tú te tienes que poner gríngolas en el sentido que no puedes estar pendiente a lo que hace tu compañera, porque tu competencia no es tu compañera emprendedora, tu competencia está en el espejo. La persona que tú tienes que mejorar todos los días, no es a tu vecina, eres tú”, expresó.

Entre los planes, Adriana desea establecer un local para compartir sus trabajos, contar con diferentes puntos de ventas alrededor de la Isla y lograr el envío internacional de sus piezas. Actualmente, trabaja diseños personalizados y hace envíos a Estados Unidos.

Para adquirir las piezas de NovaStar, las personas interesadas pueden hacerlo a través de la página web novastarbyadri.com o por medio de las redes sociales de Instagram: novastarbyadri, Facebook: NovaStar by Adri.