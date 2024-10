Nissan prueba innovadora pintura que ayuda a reducir la temperatura en el interior del auto

Nissan está probando una innovadora pintura con tecnología refrigerante para automóviles diseñada para reducir la temperatura dentro del vehículo en los días calurosos. Esta innovación ayuda a disminuir el uso del aire acondicionado y a mejorar la eficiencia energética del auto. Este proyecto forma parte de las iniciativas de Nissan para ofrecer soluciones diferenciadoras e innovadoras que contribuyan a hacer de los viajes más cómodos y a crear una sociedad con un futuro más limpio y sostenible.

Esta pintura fue desarrollada en colaboración con Radi-Cool, una empresa especializada en productos de refrigeración radiactiva. La tecnología de esta pintura incorpora metamateriales. Estos son materiales compuestos sintéticos que poseen estructuras con propiedades que no suelen encontrarse en la naturaleza.

En noviembre de 2023, Nissan llevó a cabo una prueba de 12 meses en el Aeropuerto Internacional de Haneda, Tokio. En colaboración con Japan Airport Terminal Co., Ltd., Radi-Cool Japan y All Nippon Airways (ANA). Se aplicó esta pintura especial a un vehículo de servicio Nissan NV100 operado por el equipo aeroportuario de ANA. El aeropuerto de Haneda, proporcionó un entorno ideal para evaluar el rendimiento de la pintura en condiciones de alta temperatura.

Aunque la tecnología aún está en fase de prueba, los resultados preliminares han sido prometedores. En pruebas comparativas, al estacionar dos vehículos bajo el sol, uno con la pintura especial de Nissan y el otro con la pintura de autos tradicional, el vehículo cubierto con la pintura especial mostró una reducción de temperatura de hasta 21.6 grados Fahrenheit en la superficie exterior y hasta 9 grados Fahrenheit en el interior, en comparación con un automóvil con pintura convencional.

La tecnología de esta pintura ofrece beneficios significativos al mantener el interior del vehículo más fresco mientras está estacionado bajo el sol. Esto mejora tanto la comodidad de los pasajeros como ayuda a reducir el tiempo necesario para que el aire acondicionado alcance una temperatura óptima, disminuyendo la carga en el motor o el consumo de batería en vehículos eléctricos.

La innovación en esta pintura radica en la presencia de dos partículas microestructuradas que reaccionan a la luz. Una de ellas refleja los rayos infrarrojos, evitando la acumulación de calor, mientras que la otra genera ondas electromagnéticas que redirigen la energía fuera del vehículo. Estas propiedades combinadas reducen la transferencia de calor hacia el techo, la carrocería, las puertas y los cristales del automóvil.

Desde el inicio del desarrollo en 2021, se han probado más de 100 muestras de pintura. Actualmente, se evalúa un espesor de 120 micras, seis veces más grueso que el de la pintura convencional para automóviles. Estas pruebas han demostrado la resistencia de este tipo de pintura a la sal, la decoloración, las rayaduras y las reacciones químicas, manteniendo la consistencia del color y su capacidad de reparación.

