Ya disponible el formulario digital para solicitar créditos contributivos 2024 de seniors y pensionados de bajos recursos

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Hacienda, Lcdo. Ángel L. Pantoja Rodríguez, anunció que ya está disponible el Formulario 481.1 para solicitar el crédito para personas de 65 años o más y el crédito compensatorio para pensionados de bajos recursos.

“A partir de hoy miércoles, 2 de julio y hasta el martes, 14 de octubre de 2025, los seniors y pensionados podrán solicitar los créditos disponibles de $400 y $300 dólares, respectivamente, a través de la plataforma SURI, como se han reclamado desde el año 2019. Publicamos la Carta Circular de Rentas Internas Núm. 25-15 (https://hacienda.pr.gov/publicaciones/carta-circular-de-rentas-internas-num-25-15-cc-ri-25-1), disponible en nuestra página web, que incluye la información necesaria para someter el Formulario 481.1. En el Departamento estamos listos para desembolsar los créditos con la misma celeridad que trabajamos los reintegros del pasado ciclo contributivo”, aseguró el funcionario.

Se consideran seniors los ciudadanos con 65 años o más, al último día del año contributivo 2024 o el 31 de diciembre de 2024, con un ingreso bruto que no exceda de $15,000 y que no hayan sido reclamados como dependientes en la Planilla de Contribución sobre Ingresos del año contributivo 2024. En el caso de personas casadas, cada cónyuge tendrá derecho a reclamar el crédito de $400, siempre que el ingreso agregado de ambos no exceda los $30,000.

Los pensionados de bajos recursos son los ciudadanos pensionados por la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y de la Judicatura de Puerto Rico, del Sistema de Retiro de Maestros, de la Universidad de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica y los pensionados del sector privado.

Estos tienen derecho a un crédito compensatorio de $300, si su única fuente de ingresos es su pensión por servicios prestados y la misma no excede de $4,800 anuales. Los pensionados casados tendrán que cumplir con los requisitos de manera individual para reclamar el crédito y el total de ingresos no se tomará como agregado.

En ninguno de los casos, los contribuyentes pueden haber reclamado el Crédito por Trabajo en la Planilla de Contribución sobre Ingresos de Individuos del año contributivo 2024.

“El proceso de reclamación y radicación del Formulario 481.1, continúa siendo muy sencillo y con la radicación electrónica hemos logrado agilidad en el procesamiento y en los desembolsos, lo que ha contribuido a que cada año sean más las personas que logran reclamar su crédito”, añadió Pantoja Rodríguez.

Para el año contributivo 2023, el Departamento reintegró aproximadamente 208,000 planillas de créditos senior y de pensionados de bajos recursos, que representaron unos $93 millones en desembolsos.

La nueva versión del Formulario 481.1 para el año contributivo 2024 está disponible en la página web del Departamento, bajo el área de Planillas, Formularios y Anejos, solo para propósitos informativos. No se considerarán como radicados formularios en papel.

Para completar y radicar el formulario a través de SURI, el contribuyente debe estar registrado y tener una cuenta de usuario. De no tenerla puede acceder a la página https://suri.hacienda.pr.gov y oprimir el enlace Registre una cuenta y continuar con las instrucciones para completar la información del registro.

El formulario también puede completarlo utilizando los servicios de los Especialistas en Planillas certificados por el Departamento, disponibles en la página de SURI https://suri.hacienda.pr.gov/_/#1 .

Deberán incluir como evidencia una identificación con fecha de nacimiento, como la licencia de conducir, la identificación con foto para personas de edad avanzada o cualquier documento que permita verificar la edad.

El Departamento comenzará esta misma semana a desarrollar iniciativas de servicios para asistir en la preparación y radicación de la planilla para seniors y pensionados. Este jueves, 3 de julio, hay una feria programada en el Centro de Usos Múltiples, en el Complejo Deportivo I del municipio de Ceiba, entre 8:00 de la mañana y 3:00 de la tarde.

El lunes, 7 de julio, se ofrecerán servicios de preparación y radicación en el Centro Comunal El Ceiba, en Medianía Alta, municipio de Loíza, entre 8:00 de la mañana y 2:00 de la tarde.

Las iniciativas se estarán coordinando con los municipios, legisladores y organizaciones alrededor de la isla durante todo el periodo de radicación. Para más información puede verificar las redes oficiales del Departamento de Hacienda.