Mujer que protestó contra Jenniffer González guarda silencio ante las autoridades

SAN JUAN – La mujer que protestó contra la gobernadora Jenniffer González durante una misa en la parroquia Santa Teresita en San Juan guardó silencio este viernes al ser entrevistada por las autoridades, informó la Policía.

Adriana Nicole “Audri Nix” Vázquez Pérez compareció a las 9:00 de la mañana ante la Fiscalía tras ser citada. Sin embargo, declinó ofrecer declaraciones y ejerció su derecho a no autoincriminarse, explicó el inspector Edwin Figueroa a NotiCentro (WAPA TV).

El caso fue citado nuevamente para el 8 de enero, cuando la Fiscalía determinará cómo proceder. Según Figueroa, Pérez podría enfrentar cargos por amenaza, incitación a la violencia y destrucción de evidencia, aunque esa decisión será tomada por el Ministerio Público.

La gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón dijo que no va a tolerar lo que considera una amenaza de muerte por parte de “Audri Nix” cuando se realizaba la misa en la Iglesia de Santa Bernardita.

“Primero estamos en una iglesia. No quieres respetar a los funcionarios, respeta a Dios, Respeta la reunión que tienen unos feligreses tomando una misa. Ahí tú te das cuenta de que esto no es intolerancia, esto es activismo político. Ahora, cuando ese activismo político lleva a hacer amenazas de muerte, y como la misma persona dijo, esto no es una amenaza, esto es una promesa. Yo no voy a ser leniente con eso. Basta ya de personas que se abroguen el tener el poder de matar a alguien o amenazar de muerte a alguien”, dijo González Colón en entrevista radial (NotiUno).

“Al preguntarle si se sintió amenazada, contestó que “Hay una línea y la línea es, tienes que cumplir con la ley, y tú no puedes andar por ahí amenazando de muerte a la gente. Así que, en sobre ese sentido, yo espero que las agencias hagan respetar la ley, porque eso no es contra mí, mañana lo hacen contra ti, contra otra persona, y así mismo operan las dictaduras en Venezuela”. Aquí nadie, nadie tiene permiso para hacer lo que les dé la gana”.

Luego de que se manifestara en la iglesia, la mujer se expresó en la red social de Instagram en la que negó que amenazara a González Colón y responsabilizó a las autoridades de cualquier situación que le ocurra.