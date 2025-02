Modelo de Cuidado de MCS: Iniciativa que atiende las necesidades de los pacientes

Yolanda Lebrón

CAROLINA – Con el fin de atender las necesidades de salud de sus afiliados, el plan de salud Medical Card System (MCS) Classicare cuenta con un modelo de cuidado enfocado primordialmente en atender de forma individualizada, junto con médico primario, el manejo adecuado de las condiciones de los pacientes para brindarle una mejor calidad de vida.

De acuerdo con la doctora Lydia Irma Ruiz, generalista por más de 35 años ubicada en Carolina Shopping Court, “el modelo de cuidado de MCS es un modelo que va de la mano con el paciente, entre el médico y el paciente, para tener conciencia de todas las necesidades que tiene el paciente y poderlas cumplir, poder ayudarle”.

Sostuvo que, a través de una evaluación de salud anual, el médico puede identificar las necesidades y establecer un plan de cuidado enfocado en el paciente y que, durante el año, podría ser modificado y actualizado, según las recomendaciones que haga el médico.

Ruiz explicó que es por medio de esa evaluación de salud anual que se recopila un informe completo del estado de salud del paciente. Específicamente, se identifica su historial médico y familiar, los signos o síntomas de posibles condiciones, posibles obstáculos que puedan afectar el cuidado de la salud y además ayuda a identificar necesidades específicas, para poder ofrecerle un mejor tratamiento y recomendaciones sobre estilo de vida que debe llevar.

La doctora recalcó que es importante que los pacientes se realicen la evaluación de salud para que se pueda establecer un Plan de Cuidado Individualizado. Este plan, que incluye las metas por cumplir según las condiciones de salud del paciente, se basa en el historial, los diagnósticos y las necesidades específicas identificadas a través de la evaluación. Además, es establecido por el médico primario en conjunto con el mismo paciente, con el propósito principal de establecer metas reales, hacerlo partícipe y consciente de cómo mejorar su estado de salud.

La generalista precisó que mediante el Plan de Cuidado Individualizado se pueden atender enfermedades crónicas, catastróficas, degenerativas e incapacitantes, como por ejemplo diabetes, cáncer y osteoporosis, entre otras enfermedades. “Ahí vamos de la mano con el paciente”, indicó al destacar que es un trabajo en equipo y colaborativo entre el médico, el paciente y MCS. Detalló que esto incluye un programa de manejo de cuidado en el que un profesional de la salud contacta al paciente por teléfono periódicamente para monitorear el progreso del tratamiento y apoyarle a alcanzar las metas y objetivos desarrollados. Así también, cuenta con un programa de bienestar que promueve el cuidado preventivo, manejo de condiciones crónicas y la adopción de estilos de vida saludable por medio de intervenciones y talleres educativos.

Los resultados y la calidad del cuidado de este plan se miden mediante monitoreo constante, ya que MCS se enfoca en el seguimiento, monitoreo y evaluación de desempeño contactando directamente a los afiliados, mediante llamadas telefónicas para asegurarse de que asistan a las evaluaciones, se realicen las pruebas preventivas y cumplan con sus terapias de medicamentos. Además, realizan encuestas para conocer el nivel de satisfacción por los servicios recibidos y así evaluar las iniciativas de mejoramiento de calidad.

Ruiz catalogó el servicio de MCS y el Plan de Cuidado Individualizado como uno eficiente y “buenísimo” que atiende las necesidades del paciente de una manera real.

“Es buenísimo y los pacientes lo toman así y me lo dicen. ‘Doctora, la enfermera me está tomando la presión y la he mejorado’. ‘Doctora, la nutricionista, fue a mi casa y me dijo; estás haciendo esto mal tienes que medir esto’. Están muy contentos con este servicio y ayuda al paciente muchísimo porque se cumplen metas y llegamos a unos estándares aceptados. Muchos de estos pacientes están solos en la casa, por lo que no tenían este seguimiento y ahora lo tienen”, puntualizó.