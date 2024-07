LUMA informa se interrumpirá el servicio eléctrico en varios pueblos del noreste

NORESTE – LUMA ha anunciado la realización de trabajos de mejora y mantenimiento que interrumpirán el suministro eléctrico en áreas específicas de varios municipios hoy 24 de julio de 2024.

Estas labores incluyen el refuerzo de postes, la sustitución y reparación de líneas eléctricas y equipos, la eliminación de vegetación y otras reparaciones necesarias.

Estos trabajos pueden prolongarse durante varias horas, afectando diferentes áreas. En San Juan, la interrupción será de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. en Urb. Los Ángeles, Villa Palmeras, Santurce, Sectores Las Palmas, Playita, Shanghai, Villa Palmeras, Residencial Luis Llorens Torres, Urb. Punta Las Marías y Urb. Santa Teresita, y de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. en Calle Felipe de Plana y Calle Cantares. En Humacao, será de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en Carretera PR-908 KM 5. En Carolina, la interrupción será de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. en las calles Consuelo González, María Giusti y Carmen Hernández.