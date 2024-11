Letras de Esperanza solicita postales con mensajes positivos para adultos mayores

SAN JUAN – En esta temporada navideña, nuevamente el movimiento Yo Comparto lo Bueno, invita a la comunidad puertorriqueña a unirse a Letras de Esperanza, una iniciativa que busca llevar expresiones de amor y aliento a adultos mayores en égidas, hogares de cuido y asilos en toda la Isla. La campaña, que estará activa hasta el 16 de diciembre, aspira a hacer llegar miles de tarjetas postales con mensajes positivos a aquellos que tanto necesitan una muestra de cariño en esta época.

«Letras de Esperanza es una oportunidad para devolver un poco del amor que los adultos mayores han entregado a lo largo de sus vidas. Queremos recordarles que no están solos y que hay personas en toda la isla que piensan en ellos y les envían sus mejores deseos en esta Navidad», expresó Idia Martínez, presidenta de Upfront Communication, firma que creó el movimiento Yo Comparto lo Bueno y esta iniciativa como parte de su compromiso de responsabilidad social.

Según explicó Martínez, las postales pueden ser compradas o elaboradas en casa, y deben incluir solo el nombre y el pueblo de origen del remitente, pero no su información de contacto, para brindar un toque de cercanía sin comprometer la seguridad de los adultos mayores que las reciben. No se permite el uso de información personal adicional. Las tarjetas no deben exceder el tamaño máximo de 5 3/4″ de ancho por 8 3/4″ de alto para facilitar su manejo y distribución. Si se desea enviar varias, pueden enviarlas en un solo sobre, ya que todas se abren, verifican y se empacan en el sobre oficial de Letras de Esperanza, para luego ser distribuidas alrededor de la isla.

Los participantes interesados en unirse a Letras de Esperanza pueden enviar sus postales a la siguiente dirección: PO Box 260309, San Juan, PR 00926. o depositarlas en los buzones del Atrio Central de Plaza Las Américas o de Plaza del Caribe Ponce, a partir del 18 de noviembre. La fecha límite para recibir las postales por correo o en los buzones de dichos centros comerciales es el 16 de diciembre.

Con un equipo de voluntarios dedicado a revisar y preparar los paquetes desde las instalaciones de GOYA, que se une a la iniciativa, el esfuerzo asegura que los adultos mayores reciban un mensaje de apoyo y compañía en estas festividades. Posteriormente, los paquetes serán distribuidos por la empresa de logística UPS, colaborador clave de Letras de Esperanza

Para más información sobre la iniciativa, puede acceder a @yocompartolobueno en Facebook.