KIA Telluride obtiene prestigioso reconocimiento por sexto año consecutivo

SAN JUAN – La SUV Kia Telluride 2025 fue incluida en la lista de los ‘10 Best Trucks and SUVs 2025 de Car and Driver’, marcando el sexto año consecutivo en que este SUV de tres filas obtiene este prestigioso reconocimiento. Este logro destaca el estatus de la Kia Telluride como uno de los pocos vehículos que ha sido nombrado entre los ‘10 Best de Car and Driver’ cada año desde su lanzamiento.

“Recibir este premio cada año desde su introducción, durante seis años consecutivos, demuestra el atractivo duradero de la Kia Telluride, especialmente considerando la experiencia de Car and Driver. El éxito continuo de la Telluride refleja lo que a las personas realmente les encanta de la SUV: una combinación perfecta de estilo, capacidad y confort. Ser reconocido año tras año es un testimonio de su impacto en el mercado”, indicó el director comercial de Kia Puerto Rico, Abiezer Rodríguez.

La Kia Telluride 2025 continúa liderando su clase con una combinación de tecnología innovadora, avanzadas funciones de asistencia al conductor y comodidad premium. Las actualizaciones menores para el nuevo modelo incluyen el sistema estándar Highway Driving Assist en los modelos LX, S y EX (los modelos SX, SX X-Line, SX Prestige, SX Prestige X-Line y SX Prestige X-Pro incluyen de serie el Highway Driving Assist 2.0), así como la nueva versión EX X-Pro.

La EX X-Pro es una mejora del modelo EX X-Line, con una capacidad de remolque estándar de hasta 5,500 libras, frente a las 5,000 libras anteriores, junto con un ligero aumento en la altura al suelo. Además, incluye tecnología mejorada, como una pantalla integrada de doble pantalla de 12.3 pulgadas como estándar y la llave digital Digital Key 2 Touch disponible. Para 2025, todos los modelos Telluride X-Line y X-Pro presentan logotipos negros de Kia y emblemas Telluride, junto con ruedas negras.

Los premios “10 Best de Car and Driver” representan una evaluación integral de los mejores vehículos en el mercado, permitiendo que ganadores anteriores compitan para defender su lugar. Este año, los editores de ‘Car and Driver’ probaron más de 90 autos, camionetas y SUVs nuevos durante un periodo de dos semanas, antes de asignar a cada vehículo una puntuación de cero a 100. Luego, se promediaron los votos para llegar a los 10 Best de 2025.