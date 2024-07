Ketsyha lanza nuevo sencillo «Ready»

TRUJILLO ALTO – La artista emergente Ketsyha anunció el lanzamiento de su último sencillo, «Ready», ya disponible en todas las principales plataformas de streaming. Esta electrizante canción, coproducida con Cris Cordero, es una fusión dinámica de pop rock, electro pop e indie pop, con elementos de R&B en la voz soul de Ketsyha, transmitiendo un poderoso mensaje de autoempoderamiento y preparación para aprovechar el día.

Un himno de autoempoderamiento y motivación».

La inspiración para «Ready» surgió mientras Ketsyha vivía en Los Angeles. Sabiendo que solo estaría allí durante un año, sentía la necesidad de aprovechar cada día al máximo. «Esta canción surgió de un día en que necesitaba levantarme bien temprano y mi cuerpo no se quería levantar. Me dije a mí misma el primer pre coro, que menciona cómo pensar en las cosas que quiero lograr ese día para alcanzar mis metas, me impulsa a levantarme», comentó Ketsyha.

La producción musical de «Ready» fue diseñada para ser similar a las canciones motivacionales de las películas de Rocky, con el objetivo de inspirar a los oyentes a enfrentar retos con una actitud de ganar. La colaboración con Cris Cordero, uno de sus maestros de producción musical en LA, surgió de manera remota. Cris grabó en su estudio la batería, las guitarras, algunas líneas del bajo y elementos electrónicos, y ayudó con la mezcla. Ketsyha programó sintetizadores, elementos electrónicos, la voz principal y voces de fondo, además de realizar la mezcla y masterización.

«Ready» se diferencia de las canciones anteriores de Ketsyha porque en esta incluye más elementos del rock, como las guitarras con distorsión y power chords, reflejando sus influencias musicales desde pequeña. Ketsyha espera que esta canción sea utilizada por las personas para levantarse en la mañana. De hecho, ahora mismo la tiene como sonido de alarma y la ayuda a levantarse con muchos ánimos.

Este sencillo marca un nuevo sonido en la carrera musical de Ketsyha, un poco más agresivo y energético. Con sus melodías pegajosas, potentes vocales y un coro inolvidable, «Ready» está destinada a convertirse en una pista de referencia para cualquiera que busque motivación e inspiración.