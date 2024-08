Jasmine Camacho Quinn a las puertas de la historia

PARÍS – La vigente campeona Jasmine Camacho Quinn está de pláceme este viernes por su clasificación a la final de 100 metros vallas, en lo que fue la ronda de semifinales de los Juegos Olímpicos París 2024, llevada a cabo en la pista púrpura del Estadio de Francia.

Una importante fase fue completada para defender su oro y marca olímpica alcanzada en Tokio 2020 este sábado a la 1:35 p.m. de Puerto Rico/ 7:35 p.m. de París.

“Estoy agradecida de regresar a la final. Esta es la serie donde más rápido corrieron por estar conmigo. ¡Oh, Dios! Estoy lista para mañana (sábado) y muy emocionada”, dijo Camacho Quinn.

La campeona y plusmarquista defensora de los 100 metros vallas en los Juegos Olímpicos París 2024, corrió por el carril cinco de la tercera serie para tener el mejor tiempo de temporada de 12.35 segundos, y el segundo mejor tiempo de clasificación para la final.

En la carrera tuvo un poco de dificultad en el bloque de salida y en el pase de la primera valla. Su inteligencia en las vallas hizo que pudiera recuperar y ganar su serie. Una serie donde inspiró a varias corredoras a clasificar a la final.

“Hoy no tuve un arranque limpio, pero pude salir y hacerlo bien. En la primera valla me quedé un poco atrás. Aun así, se logró el objetivo. Para mí, el bloque estuvo un poco flojo. Mañana será mejor”, dijo la vallista con gran sonrisa.

En dicha serie también estuvieron clasificando las restantes tres atletas que completan el cuadro, la estadounidense Masai Rusell (12.42 segundos), la jamaiquina Ackera Nugent (12.44 segundos) y la francesa Cyrena Samba-Mayela (12.52 segundos).

“Yo lo que necesitaba era salir más rápido del bloque. Y, lo trabajamos. En la carrera es cuidarme. Mi entrenador y yo trabajamos en eso. Esto es un trabajo en equipo. Estoy lista para mañana (sábado)”, añadió la puertorriqueña.

Camacho Quinn cuenta con el apoyo de su familia en el Estadio de Francia. Uno que no pudo tener en Tokio 2020 por las regulaciones de no público, que impuso el país y el comité organizador para llevar a cabo los Juegos con la presencia del virus COVID-19.

“Sinceramente, es increíble. No pudieron ir a Tokio a apoyarme. Así que en estas Olimpiadas les dije: ‘necesito que vengan todos. Necesito que me apoyen. Esto es lo más importante y vinieron todos a apoyarme. No los defraudaré. Mañana (sábado) vuelvo a correr”, exclamó la campeona vigente de los 100 metros vallas ante su fanaticada.

¿Quiénes son las otras finalistas que acompañarán a la campeona olímpica?

En la segunda serie obtuvieron su pase finalista, la debutante olímpica estadounidense Alysha Johnson pasó la meta con tiempo de 12.34 segundos y la francesa quinto lugar en Tokio 2020, Nadie Visser, adelantó con 12.43 segundos.

En la primera carrera de semifinales, la debutante olímpica Grace Stark de Estados Unidos con 12.39 segundos y la bahameña sexto lugar en Tokio 2020, Devynne Charlton, 12.50 segundos.

La gran ausente para la final es la campeona mundial, la nigeriana Tobi Amusan, quien finalizó en el noveno lugar con tiempo de 12.55 segundos.

La final de los 100 metros vallas será este sábado a la 1:35 p.m. de Puerto Rico / 7:35 p.m. París.

Camacho Quinn hizo historia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al ganar la segunda medalla de oro para Puerto Rico en tiempos de pandemia por el COVID-19. En ese entonces puso de moda la flor de mega con la que adorno su cabellera en la ceremonia de la victoria y a su vez, impuso el estilo del uso de pestañas largas.

Su logro olímpico le dio continuidad al hito que trascendió con la tenista Mónica Puig, quien ganó la primera medalla de oro para Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Esta tarde, el luchador Darian Toi Cruz estará en combate por la medalla de bronce en la categoría de los 57 kilos. La pelea será a la 1:15 p.m. Puerto Rico/ 7:15 p.m. París.

Sobre Puerto Rico en París 2024

Puerto Rico cuenta con 51 atletas, de estos 27 de hombres y 24 mujeres. Es la séptima delegación con mayores atletas clasificados desde su ingreso al Movimiento Olímpico en los Juegos Olímpicos de Londres 1948. Los deportes con representación son 13: tiro con arco, tiro con rifle, tenis de mesa, boxeo, clavado, judo, natación, baloncesto 5×5, atletismo, golf, vela, lucha olímpica y skate.

Se competirá por primera vez en boxeo femenino, la prueba de marcha 20 kilómetros femenino y en vela con el bote dinghy (antes Ilca 7). Además, el baloncesto hace historia por llevar por primera vez a ambos equipos a la cita olímpica.

Fuente: COPUR