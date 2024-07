Irrelevante para el gobernador opinión de partidos políticos sobre consulta de estatus

SAN JUAN – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que las objeciones que tomen los presidentes de los partidos políticos y sus colectividades son irrelevantes en cuanto al tema de la consulta de estatus.“Estos que están ahora expresándose, candidatos a la gobernación por el el Proyecto Dignidad, el Partido Independentista y de igual manera el Partido Popular Democrático, no se han dado cuenta que esto no tiene que ver con sus aspiraciones personales. Esto tiene que ver con el futuro de Puerto Rico desde el punto de vista de nuestro estatus, que el que tenemos es indigno, que el que tenemos nos limita y prácticamente es vergonzoso”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Mi decisión es final y firme. Yo utilicé una ley, la ley 165 del 2020, que me faculta a convocar esta consulta. En cuanto a entonces, la propia orden ejecutiva, como la ley establece, le pide a la Comisión Estatal De Elecciones que me dé un plan de presupuesto para atender el costo de la consulta. La ley 165 me faculta a identificar la partida presupuestaria que sea necesaria para sufragar ese costo. O sea, que yo tengo hasta el poder en ley para asignar los fondos que tenga que asignar. La oficina de Gerencia y Presupuesto va a estar a cargo de hacer el análisis del plan de presupuesto que me presenten y la oficina de Gerencia y Presupuesto será a la oficina que le asigne cualquier fondo adicional que necesite la Comisión Estatal de Elecciones para cumplir con esta misión. Por otro lado, La Junta no puede intervenir en este asunto porque la Ley PROMESA se lo prohíbe. O sea, que esto está claro. Aquí no puede haber objeción desde el punto de vista presupuestario. Tampoco puede haber objeción desde el punto de vista político partidista, porque es irrelevante. Y en cuanto a los truenos estos de que quizás van a los tribunales, esa ley, que yo me la estudié minuciosamente, está muy bien redactada, hablo la ley 165 está muy bien redactada y fundamentada. Así que auguro que cualquier pleito judicial es natimuerto, no va a rendir resultados”, añadió.

Los portavoces del Proyecto Dignidad, Partido Independentista y el Movimiento Victoria Ciudadana se expresaron en contra de la consulta. El Partido Popular Democrático (PPD) realizará una reunión de su Junta de Gobierno para tomar una decisión sobre la votación el día de las elecciones.