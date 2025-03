Íntimas con Dios (Parte 2)

Nydia Ramos

Miedo a la escasez: No confiar en la provisión de Dios.

Si me entrego al Señor, una de las cosas que Dios nos exige es que seamos buenos mayordomos: ahorrar, no comprar lo que no necesitamos y dar más al prójimo. No quiero tener que llevar cuenta de mi dinero o compartir con otros, pero el dinero que tienes, Dios te lo entrega en las manos para que hagas la mejor disposición del mismo.

El presupuesto se divide en:

50% necesidades: vivienda, comida, deudas esenciales, transporte, etc.

30% para entretenimiento.

20% para ahorros: 10% fondo de emergencia, 3 a 6 meses de tu sueldo.

Y el otro 10% en inversiones a largo plazo, porque es difícil vivir solo del Seguro Social.

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”. (Filipenses 4:19)

Miedo al juicio humano: Priorizar la opinión de los demás sobre la voluntad de Dios.

Mejor no digo, mejor no hago para que no me señalen o se rían de mí. Si Dios es nuestro centro, debemos hablar de Dios donde sea.

“El temor del hombre pondrá lazo; más el que confía en Jehová será exaltado”. (Proverbios 29:25)

El miedo paraliza, restringe y te impide actuar con libertad y confianza. Si temes a los hombres y mujeres de este mundo, quedas atrapado en la inseguridad, indecisión y manipulación de ellos.

Miedo a no ser suficiente: Olvidar que nuestra identidad y valor vienen de Dios, no de nuestros logros.

Pasa cuando crees que no puedes lograr algo porque no estás capacitado, sin pensar que Dios te capacita, Dios te da las palabras correctas, Dios te da talentos para lograr lo que quieras en la vida. Hay, inclusive, quienes tienen miedo de que no merecen estar bien delante de Dios.

“Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad”. (2 Corintios 12:9)

Estos temores nos debilitan espiritualmente. No nos permiten intimar con Dios. Solo nuestra fe fortalece nuestra relación con Dios. Dios es nuestra fortaleza. No hay nada ni nadie por encima de Él. Por favor, confíen plenamente en Él, para todo.

¿Cómo intimar con Dios? ¿Qué hacemos entonces para tener una mayor intimidad con Dios?

Lo mismo que haces con tu pareja cuando te enamoras. Que siempre estás buscando estar con esa persona.

1. Orar constantemente: Habla con Dios en todo momento, en todo lugar. Le puedes pedir, pero agradécele también. Comparte lo que hay en tu corazón. Él te escucha y te contesta.

2. Lee la Biblia: Así puedes conocerlo más y saber lo que espera de nosotros.

3. Adoración: Mejor forma de expresar amor y gratitud hacia Él. Exáltalo.

4. Obedece: Sigue sus mandatos.

5. Ayuno: Renuncia temporalmente a algo que te guste y enfócate en Él.

6. Tiempo de silencio: Deja que su presencia te hable. (Ejemplo: la naturaleza)

7. Comunión con otros creyentes: Creces espiritualmente.

8. Reconoce su presencia en lo cotidiano. Busca a Dios en todo, en detalles de la vida, trabajo, familia, etc.