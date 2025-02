Intervienen con negocio por supuesta explotación laboral con inmigrantes indocumentados

SAN JUAN – La agente especial a cargo de la Agencia federal de Seguridad Nacional (ICE-HSI) Rebeca González Ramos, habló el viernes sobre el operativo que realizan en las facilidades de Music Wave en Río Piedras.

“En la mañana de hoy estamos llevando a cabo una orden de allanamiento. Y la orden de allanamiento es en busca de evidencia digital y evidencia de documentos para investigar una explotación laboral. Y explotación laboral es cuando las personas le dan empleo, hay individuos que no tienen estatus migratorio en los Estados Unidos, por lo tanto, no pueden tener derecho a empleo en los Estados Unidos y le dan una compensación por debajo de lo que se le tiene que dar por ley. Y estamos llevando a cabo una orden de allanamiento y en base a eso estamos recopilando evidencias para verificar y continuar con la investigación” dijo González Ramos a preguntas de la prensa.

“Están cooperando con nosotros y están hablando y los muchachos están llevando a cabo sus entrevistas. Este negocio se dedica a dar servicios de alquiler de sillas y equipos para actividades”, agregó.

González Ramos habló de cuántas personas hasta el momento se han intervenido con estatus migratorio no definido en Puerto Rico.

Desde que empezamos, después de la orden ejecutiva, se han arrestado 105 personas. De esas 105, 25 de ellos han sido procesados criminalmente por reingreso. Ha habido personas que han sido procesadas por reingreso, han habido personas que han sido procesadas por estar importando cocaína a los Estados Unidos, ha habido personas que han sido procesadas por estar en posesión de armas de fuego”, expresó.

Al momento, intervienen con varios negocios que se sospecha le dan trabajo a personas con estatus migratorio no definido. Advirtió a los patronos que no pueden emplear a personas con estatus migratorio no definido.

“Realmente no se les puede dar ningún tipo de empleo. Las personas que no tienen estatus migratorio en los Estados Unidos no pueden estar empleados. Las personas que tienen estatus migratorio y que están en proceso de obtener una residencia pueden trabajar con una autorización de empleo. Nosotros estamos todos los días en la calle verificando patronos. Eso es algo que se está haciendo todos los días, verificándolos en los negocios, tengan los empleados que tengan estatus migratorio y que tengan autorización para empleo… si hay una persona sin estatus migratorio, se han removido. Y la parte del negocio como tal, que es una inspección que se lleva a cabo y ellos tienen un periodo para brindar sus documentos”, concluyó.