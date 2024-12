Incluyendo a Dios en mis planes

PASTOR EDDY BATISTA

MINISTERIO EVANGELÍSTICO TODAVÍA CRISTO SANA, SALVA Y LIBERTA

Dios te bendiga, rica y abundantemente. Una vez más queremos ser de bendición para tu vida al transmitirte una palabra de esperanza, motivadora, pero al mismo tiempo ligada a los planes de Dios; ya que Él tiene proyectos espectaculares y extraordinarios con cada uno de nosotros.

Es como dice Jeremías 29:11: «Porque yo sé los planes que tengo para con vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para daros el fin que anheláis».

Esto significa que Dios quiere estar incluido en tus metas y proyectos, pero es algo de lo que solamente tú serías el responsable de darle el permiso para que Él participe, y qué maravilloso sería que este año que se aproxima comenzaras con Dios, ya que será el inicio de una nueva temporada para tu vida. Es una experiencia diferente, puesto que muchas veces decimos “este es mi año”, pero nada sucede; porque nos detenemos, nos cansamos en el camino.

Una de las cosas que hacemos los seres humanos, es incluir a Dios en nuestros planes, nuestras vidas, proyectos y decisiones, y en ocasiones nos va mal y queremos cuestionar a Dios, en forma de reclamo. El problema es que muchas veces incluimos a Dios en nuestros planes, pero solamente de boca, de labios, pero de hechos es todo lo contrario.

Cuando una persona verdaderamente incluye a Dios en su vida, sin exagerar, hasta para dormir, le encomiendas a Dios tus sueños; cada paso que das lo incluyes, lo ligas a todo lo que tenga que ver contigo, porque lo has puesto como prioridad en tu vida.

Proverbios 16:3: «Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados».

Ahora que he llamado tu atención, te pregunto: ¿Cuáles son tus planes para este nuevo año 2025?

Creo que puedo imaginar tu respuesta:

#1 «este es mi año»;

#2 «cumpliré la meta que me propuse»;

#3 «nada impedirá que logre mis planes». Es probable que sí, y yo en lo personal desearía que lo logres, pero tengo que amonestarte, como amigo, como hermano y como pastor, por favor, incluye a Dios este año entrante; son los mayores deseos que tengo para ti. No lo dejes afuera, que aunque vengan los vientos, tormentas, procesos y vicisitudes, no los saques de tu vida; al contrario, muéstrale que tu decisión de que Él sea parte de ti, en este año y todos los que vengan, te ha incluido en una relación que crecerá día a día; porque ahora no estás solo, sino ahora un equipo que se ha formado para lograr grandes metas juntos.

Algo que me llama la atención de Moisés es que él incluyó tanto a Dios en su vida, que en un momento determinado le habla sinceramente y le dice: «si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí». Esto es tan maravilloso porque Moisés sabía que caminar con Dios marcaba la diferencia en todos sus caminos. Todo aquel que incluya a Dios en sus caminos siempre tendrá éxitos poderosos.

Génesis 28:15: «He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho».

Una de las cosas que Dios mantiene firme es su Palabra. Hay promesas para nosotros, pero no podemos excluir a Dios de nuestras vidas. Él quiere ser parte de ese viaje que quieres dar, por eso te aconsejo de todo corazón que incluyas a Dios en tu vida en este nuevo año, que los obstáculos que vengan tú y Él lo derribarán juntos.

Salmo 37:5: «Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él; y Él hará».

Vamos a darle a Dios la oportunidad de estar en nuestras vidas. Estoy seguro que no te arrepentirás. Se acerca un nuevo año y no podemos darnos el lujo de caminar solos. Dios estará con nosotros, en nuestras decisiones, en nuestros planes, en nuestros proyectos, porque hemos entendido que sin Dios nada podemos hacer.

Que la presencia del Señor esté con cada uno de nosotros, y que Dios guarde nuestra entrada y nuestra salida.