La hidradenitis supurativa es una enfermedad de la piel en la que bultos similares a forúnculos o granos (espinillas) se forman sobre y debajo de la piel. La enfermedad es crónica (de larga duración) y puede ser dolorosa. La hidradenitis supurativa no se contagia de una persona a otra.

Esta enfermedad comienza en el folículo piloso de la piel y ocurre donde dos áreas de la piel se tocan o se rozan. Los malos hábitos de higiene personal, como no bañarse o lavarse el cabello con champú, no causan la hidradenitis supurativa. En la mayoría de los casos, se desconoce la causa de la enfermedad.

La hidradenitis supurativa con frecuencia aparece cerca de la pubertad y tiende a ocurrir donde dos áreas de la piel se tocan o se rozan. Los síntomas de la hidradenitis supurativa son:

Bultos llenos de pus en la piel

Bultos duros debajo de la piel

Heridas abiertas que drenan y no sanan

Los bultos generalmente aparecen en el mismo lugar en ambos lados del cuerpo y pueden ser grandes y dolorosos. Los lugares más comunes donde aparecen los síntomas son las axilas y la ingle. La hidradenitis supurativa puede causar cicatrices profundas y graves.

Algunas personas tienen síntomas leves, mientras que otras pueden tener síntomas graves. Por ejemplo, algunas personas solo tienen un área afectada, mientras que otras tienen varias áreas afectadas.

Los médicos no saben cuál es la causa exacta de esta enfermedad. Los investigadores continúan estudiando la hidradenitis supurativa y piensan que los siguientes factores pueden llevar a la enfermedad:

genes alterados o modificados heredados de los padres

hormonas

factores medioambientales

La hidradenitis supurativa no es contagiosa y los malos hábitos de higiene personal, como no bañarse y lavarse el cabello, no causan la enfermedad.

En caso de identificar algún síntoma que le haga referencia a esta enfermedad, consulte con su médico.

Fuente: Instituto Nacional de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) e Instituto Nacional de Artitris y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel