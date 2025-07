Glen Powell protagoniza The Running Man, el remake de Edgar Wright

Por Mark Nieves de Cine Geek (cinegeek.net)

Tras sus recientes papeles en Hit Man, Anyone but You y Twisters, Glen Powell se consolida como estrella de cine al liderar el esperado remake de The Running Man, dirigido por Edgar Wright.

Basada en la novela de 1982 escrita por Stephen King (bajo el seudónimo Richard Bachman), The Running Man nos transporta a una sociedad distópica en la que un popular programa de televisión enfrenta a los concursantes contra asesinos profesionales, conocidos como Hunters.

Sinopsis oficial

En un futuro cercano, The Running Man es el programa más visto en televisión: una competencia mortal donde los participantes, llamados Runners, deben sobrevivir durante 30 días mientras son cazados por asesinos profesionales. Cada movimiento es transmitido a un público sediento de sangre, y cada día que sobreviven aumenta la recompensa económica.

Ben Richards (Glen Powell), un trabajador desesperado por salvar a su hija enferma, acepta participar en el programa, convencido por su productor, el carismático pero despiadado Dan Killian (Josh Brolin). Sin embargo, el coraje, los instintos y la astucia de Ben lo convierten en un favorito inesperado del público… y en una amenaza para el sistema que lo rodea. A medida que aumentan los ratings, también lo hace el peligro, y Ben deberá evadir no solo a los Hunters, sino también a toda una nación adicta a verlo caer.

Un elenco estelar y una dirección estilizada

Después de Last Night in Soho, Edgar Wright regresa con su estilo enérgico y visualmente único para dirigir esta nueva versión de The Running Man. El guion fue coescrito junto a Michael Bacall (Scott Pilgrim vs. The World, 21 Jump Street), aportando dinamismo y profundidad a la narrativa.

El elenco incluye:

Glen Powell como Ben Richards

Josh Brolin como Dan Killian, productor del show

Colman Domingo como Bobby Thompson, presentador del programa

Katy O’Brian como una de las concursantes

Lee Pace como Evan McCone, uno de los Hunters

Michael Cera como Bradley, un rebelde que apoya a Ben

Estreno y expectativas

The Running Man llegará a los cines el 7 de noviembre, distribuida por Paramount Pictures. Con un enfoque actualizado y una crítica al espectáculo mediático moderno, esta nueva versión promete acción intensa, sátira social y un protagonista que desafía las reglas del juego.

The Running Man | Official Trailer (2025 Movie) – Edgar Wright, Glen Powell.