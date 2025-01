Gobernadora anunciará nuevos nombramientos

SAN JUAN – La gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón anticipó que este martes anunciará nuevos nombramientos para su gabinete.

“No voy a adelantar nombres. Yo he estado evaluando, me estaba reuniendo con personal actual para distintas cosas, algunos para asesores, otros para otro tipo de cargo, así que no voy a adelantar nada”, dijo la gobernadora a prensa.

Cuestionada si todos estarán nombrados antes del 13 de enero, día en que comienzan los trabajos de la Asamblea Legislativa, contestó que “van a ver, completando el proceso. Van a ver otros el miércoles, obviamente y vamos a tener la mayor cantidad, si no todos”.

Sus expresiones se dieron al llegar al Coca-Cola Music Hall, donde se realiza, al igual que en otros pueblos, la tradicional Fiesta de Reyes auspiciada por La Fortaleza.