Gobernadora anuncia grupo de trabajo para política energética y buscar sustituto de LUMA Energy

SAN JUAN – La gobernadora electa, Jenniffer Aydin González Colón, dijo el viernes que va a crear un grupo de trabajo con el objetivo de analizar opciones sobre la política pública energética y el operador que va a sustituir a LUMA Energy, en la administración del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica.

“Yo voy a estar en los próximos días haciendo una composición de un grupo de trabajo para revisar la política energética de Puerto Rico, porque eso no me va a permitir, no solamente los cambios que tenemos que hacer, si yo quiero tener nuevas plantas de generación de gas natural o de la tecnología que sea más limpia y más económica y que más rápido la podamos tener, yo tengo que tener un grupo de trabajo que me ayude a identificar eso. De la misma manera, yo estoy hablando de que nosotros vamos a finalizar el contrato de LUMA, así que tengo que empezar a ver cuáles van a ser los próximos operadores, y quiero tener el insumo de gente de distintos sectores que me den sus ideas para cómo empezar a ejecutar, manejar eso. Eso lo estaríamos haciendo en este mes de diciembre, para entonces poder empezar de lleno”, dijo González Colón a preguntas de la prensa.

La gobernadora electa mencionó, además, que será una prioridad atender la situación de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica.

“Ese es uno de los temas más neurálgicos que yo voy a enfrentar el próximo cuatrienio. No solamente en términos de la quiebra, en términos de generación, en términos de transmisión y distribución y recuperación. Yo me mantengo, de hecho, tengo reuniones con casas acreditadoras la próxima semana y estoy muy pendiente a lo que la jueza (Laura) Taylor Swain está revisando, está recomendando, quiero dar ese espacio porque todavía ese caso está vivo. Hay negociaciones pendientes y ojalá se pudiera llegar a un acuerdo antes de nosotros asumir el cargo”, mencionó.

González Colón sostuvo que no va a intervenir en la negociación con los acreedores y dejará el asunto en manos de la Junta Fiscal.

“Es la Junta la que tiene que hacer esa negociación en este momento. Primero, yo no soy gobernadora en funciones todavía, eso es en enero dos. Así que yo voy a permitir que tanto la Junta como el tribunal, manejen lo que está ante su situación”, expresó.

Sus expresiones se dieron al finalizar su participación en la actividad de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, en la cual se presentó el Índice de Confianza del Empresario y del Consumidor Puertorriqueño 2024.