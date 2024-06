Gobernador no convocará una Sesión Extraordinaria

SAN JUAN – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia anunció el miércoles que no tiene la intención de convocar a una Sesión Extraordinaria.

“No tengo la intención de convocar en extraordinaria,” dijo el gobernador en respuesta a preguntas de la prensa.

“Claro, todavía no ha culminado la sesión legislativa, pero no tengo esa intención. Se tendrán que considerar en la próxima sesión legislativa en enero del 2025,” agregó.

El gobernador explicó que necesita revisar todo lo que se aprueba y lo que no se aprueba antes de emitir un juicio definitivo. “Es que no tengo realmente, tengo que ver todo lo que se aprueba y lo que no se aprueba para poder emitir mi juicio, pero yo no me veo inclinado a convocar un extraordinario,” indicó Pierluisi Urrutia.

Respecto al proceso legislativo, añadió: “Bueno, cuando se dan esos descargues, pues, la realidad es que sabemos que los proyectos no fueron objeto, por ejemplo, de vista pública, de mayor consideración. Pero lo importante en mi caso es que cuando llegue a mi despacho, pues, mi equipo, mi asesor, y si el proyecto es meritorio, le voy a impartir la firma, si entiendo que es objetable, pues, entonces lo veto. Es lo que yo siempre he hecho.”

En cuanto a la aprobación del presupuesto, Pierluisi Urrutia señaló la importancia de la cooperación entre la Asamblea Legislativa y la Junta de Control Fiscal. “Lo importante es que culminen el proceso en la Asamblea Legislativa y que la Junta certifique la resolución conjunta de presupuesto que apruebe la Asamblea Legislativa,” dijo el gobernador. “Eso sería lo ideal. Así que esperemos que, como ha habido comunicación con la Junta, pues que la Asamblea apruebe una resolución que ya sepan de antemano, que no va a tener objeción mayor de parte de la Junta,” concluyó.