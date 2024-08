Gira de Huracanes llega a The Outlet’s 66 Mall en Canóvanas

SAN JUAN – Ante la activa temporada de huracanes y con el fin de orientar y educar a la ciudadania ante el posible paso de eventos atmosféricos por Puerto Rico, el EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico llevará este próximo sábado, 17 de agosto a The Outlets 66 Mall en Canóvanas, la Gira de Huracanes 2024. Este año, la Gira de Huracanes estará enfocada en la preparación previa, durante y después del paso de eventos atmosféricos y en la educación científica con el fin de que la comunidad sea más resiliente.

“Como parte de nuestra misión educativa, es importante promover en nuestras comunidades la educación necesaria para que sean más resilientes y se preparen ante los eventos atmosféricos o desastres naturales con potencial catastróficos. Es de suma relevancia que se desarrollen las estrategias, habilidades e inteligencia social y emocional necesaria para ser parte de las soluciones, y así neutralizar el posible impacto de los huracanes por nuestra región y el impacto del cambio climático en nuestro entorno, indicó Jenny M. Guevara, directora ejecutiva del EcoExploratorio, Inc.

El evento tendrá una agenda y un ciclo educativo en el horario de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. con científicos y expertos que orientarán sobre los temas de: huracanes, mitigación de riesgos, inundaciones, deslizamientos de terreno, acción al calor extremo, entre otros temas relacionados a la temporada de huracanes, para que la ciudadanía pueda prepararse de forma efectiva en sus comunidades.

El talento del equipo de meteorólogos que forman parte del junte científico de Tu Tiempo de NotiCentro de WAPA Media; Carlos Omar Rivera, Suheily López Belén y la jefa de Meteorología Ada Monzón compartirán con el público y transmitirán de forma directa desde el centro comercial junto al talento periodístico de la Edición Fin de Semana de NotiCentro.

Aparte del ciclo de conferencias, estará el Geodomo Planeta Digital abierto al público para ver la película “Comunidades Resilientes”, producida por la meteoróloga Ada Monzón para el EcoExploratorio. Igualmente, habrá estaciones informativas con actividades divertidas para los niños, y la distribución de publicaciones educativas del EcoExploratorio: Tierra Viva, Tiembla Fuerte y Rayito: el Caza Huracanes, en sus 25 años de publicación.ecoexploratorio.org

La Gira de Huracanes 2024 cuenta con el apoyo del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, The Outlets 66 Mall, Mayagüez Mall y Plaza del Caribe. Además de los socios fundadores, auspiciadores y colaboradores del EcoExploratorio, entre estos: Amgen, CooperVision, First Bank, Goya, Puerto Rico Science, Technology and Research Trust, Universal, Corteva Agriscience, Domino’s Pizza, Liberty, Burger King, Mitsubishi Motors, Rovira, ISP, OCEANOS Program de NASA, NotiCentro y WAPA Media, WKAQ 580 AM

Para más información, pueden comunicarse al (787) 281- 9090 / (787) 281-9091 o escribir a info@ecoexploratorio.org. También, puede acceder a ecoexploratorio.org o a las plataformas de redes sociales Facebook, Instagram, X y Tik Tok @ecoexploratorio.