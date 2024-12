«Feets 5K: Race for the Foot Health» promoverá la conciencia sobre la salud podal

SAN JUAN – El Institute of Nails & Arts se enorgullece en anunciar la primera edición del «Feets 5K: Race for the Foot Health,» un evento único que tiene como objetivo crear conciencia sobre la salud podal, destacando su importancia en el bienestar general de la comunidad. La carrera, que se llevará a cabo mañana sábado, 14 de diciembre de 2024 en Río Piedras, coincide con el popular Mercado de Río Piedras, lo que promete atraer a una gran multitud de participantes y asistentes.

Kiara Rodríguez, dueña del Institute of Nails & Arts, compartió su entusiasmo por la inauguración de este evento: «Estamos muy emocionados de lanzar el ‘Feets 5K: Race for the Foot Health’ como una plataforma para educar a la comunidad sobre la importancia de cuidar nuestros pies. Los pies son la base de nuestra salud física, y es fundamental que les demos la atención que merecen. A través de esta carrera, queremos no solo fomentar un estilo de vida activo y saludable, sino también destacar la prevención y el cuidado necesario para mantener unos pies sanos y fuertes.»

La carrera espera contar con la participación de 400 corredores inscritos y un público aún mayor, gracias a la concurrencia del Mercado de Río Piedras. Esta iniciativa busca no solo promover la actividad física, sino también sensibilizar sobre los beneficios de la salud podal, un aspecto a menudo descuidado en la vida diaria de muchas personas.

Rodríguez también enfatizó la importancia del evento para la comunidad local: «Este evento no es solo para los corredores; es para todos. Queremos que cada persona que asista, ya sea participante o espectador, se lleve consigo un mensaje claro sobre la importancia de la salud podal. Nos complace ofrecer este espacio donde la comunidad puede aprender, compartir y, sobre todo, cuidar de su bienestar.»

El «Feets 5K» representa una oportunidad única para las marcas y empresas que deseen aumentar su visibilidad y conectar con una audiencia interesada en la salud y el bienestar. Los patrocinadores tendrán la oportunidad de asociarse con una causa noble y educacional, obteniendo exposición tanto en el evento como en las campañas promocionales que se llevarán a cabo en redes sociales y medios locales.