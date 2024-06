Establecen alianza colaborativa para asistencia en temporada de huracanes

SAN JUAN – Las organizaciones sin fines de lucro, Habitat for Humanity of Puerto Rico y The Salvation Army, realizan alianza colaborativa ante el inicio de la temporada de huracanes, para proveer kit básico de materiales de reparación de vivienda a individuos o familias. Las organizaciones tendrán a disposición un total de 818 kits, preparados por Habitat for Humanity of Puerto Rico y The Salvation Army, se encargará de identificar y distribuir los mismos, de acuerdo con las necesidades que surjan ante una emergencia y solicitud familiar.

“En Habitat for Humanity of Puerto Rico y junto a nuestra matriz Habitat International, hemos trabajado en la confección y preparación de los kits de reparación de vivienda, que son contenedores de 27 galones con diferentes materiales para una reparación menor o temporera que requiera una vivienda. Esta labor la hemos realizado en un pasado donde en diversas ocasiones, como luego del huracán María y Fiona, hemos distribuido un total de 3,229 kits de reparación. Nos unimos a The Salvation Army, una organización con una gran trayectoria en Puerto Rico y con gran experiencia en servicio comunitario y en situaciones de desastres, para la identificación y distribución de estos de ahora en adelante. Estamos agradecidos de esta alianza y poder unir esfuerzos y experiencias de nuestros diversos equipos, al beneficio de Puerto Rico y sus comunidades”, Amanda Silva, directora ejecutiva de Habitat for Humanity of Puerto Rico.

“Todo el personal de The Salvation Army, se encuentra preparado para atender cualquier situación de emergencia que puedan enfrentar las familias puertorriqueñas en esta temporada de huracanes y en cualquier época del año. Junto a la alianza con Habitat for Humanity of Puerto Rico, trabajaremos de la mano, para continuar ayudando a las comunidades que servimos. A través de nuestro Centro de Operaciones y Manejo de Emergencias en Desastres, se distribuirán los kits de reparación de vivienda, para las familias y personas que lo soliciten. Se otorgará 1 kit por familia y junto a nuestros manejadores de casos, se evaluarán las necesidades de cada solicitante, para así, determinar la elegibilidad y puedan obtener el kit de reparación de vivienda. Agradecemos a Habitat for Humanity of Puerto Rico, por haber pensado en nosotros para juntos Hacer el Bien a las familias en Puerto Rico”, expresó la Capitán Bersabé Vera, comandante Divisional para Puerto Rico e Islas Vírgenes, The Salvation Army.

El kit de reparación de vivienda sirve para hacer arreglos menores y temporeros en las viviendas que hayan tenido algún impacto o tengan una necesidad de reparación mínima. Esto no sustituye la evaluación de un profesional para determinar los daños que pueda tener la vivienda.

El contenedor de 27 galones con tapa (kit) contiene:

1 paila de 5 galones

2 toldos heavy duty 12‘x 18‘

Variedad de clavos galvanizados

Tornillos

Clavos con cubiertas plásticas

Amarres plásticos

Cinta adhesiva plateada

Soga de 100 pies de ½ pulgada

100 pies de alambre flexible calibre #20

Martillo

Alicate de 8’’

Destornillador de estría, destornillador de paleta

Cinta para medir de 16 pies

Tijeras para podar

Serrucho de mano de 20’’

Cierra manual para poda de árboles

Linterna con pantalla solar

Guantes

Folleto informativo del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América

The Salvation Army, exhorta a la ciudadanía a prepararse y repasar su plan de acción ante cualquier eventualidad ciclónica. La Organización, cuenta con 11 centros ubicados en los municipios de Arecibo, Bayamón, Caguas, Fajardo, Guayama, Humacao, Loíza, Mayagüez Ponce, Peñuelas y San Juan. Los centros brindan ayudas adaptadas a las necesidades de las familias en desventaja social, ancianos, niños, personas sin hogar y atención inmediata en caso de emergencias y desastres.

Para más información sobre Habitat for Humanity of Puerto Rico y sus diversos programas, accede a habitatpr.org. De igual forma, para obtener información sobre The Salvation Army, accede a: www.salvationarmypr.org.

Si desea obtener más detalles sobre el kit de reparación de vivienda, puede llamar al (787) 999-7000.