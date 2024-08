Empleados de Comedores se manifiestan para exigir justicia salarial

SAN JUAN –Ante la creciente indignación de los empleados de comedores con el Departamento de Educación, el Gobierno y la Junta de Control Fiscal, estos se estarán manifestando este próximo viernes 9 de agosto frente a la sede del Departamento de Educación, desde las 2:00 de la tarde.

El 18 de enero de 2024, el Gobernador firmó la Ley 41-2024 que eleva el salario base de los empleados a $12.00 la hora, beneficiando a un gran número de empleados que su sueldo aún es de $8.66 la hora, no obstante, recientemente la Junta de Control Fiscal (JCF) se expresó públicamente rechazando esta ley debido a que están trabajando un plan de clasificación y retribución con la agencia. «Nos están diciendo desde hace muchos meses que están trabajando un plan de clasificación y retribución, pero no vemos que para ellos sea urgente y de prioridad. Los empleados llevan años con sueldos bajos y sin recibir aumento salarial digno que les ha impedido poder sobrellevar el alto costo de vida y poder cumplir con sus obligaciones» expresó Nelly Ayala, presidenta de la Unión de Comedores Escolares.

Por otro lado, incrementa su molestia que aún no le pagan las horas trabajadas durante el evento atmosférico Fiona. Por más de 20 años el Departamento de Educación ha pagado a razón de 1.5% las horas trabajadas conforme lo establece el convenio, pero ahora por una interpretación de la Oficina del Inspector General (OIG) indican que el pago es incorrecto. Esta situación y la dilatación de la agencia en solucionar el problema desalienta a los empleados a volver a trabajar en las emergencias. «Esto me indigna muchísimo porque los empleados de comedores son de los primeros en ser convocados a trabajar para alimentar al pueblo durante y luego de las emergencias y no los consideran primeros respondedores y no les pagan rápido y correctamente» añadió Ayala León.

“Además, ya vamos para tres años en la negociación del convenio colectivo que, aunque ya hemos acordado más de una tercera parte de los artículos propuestos, aún nos quedan los artículos económicos. Aun la agencia no nos ha presentado una contrapropuesta de los artículos económicos como es el salario, plan médico, bono, entre otros. Que luego de culminar y llegar a un acuerdo final, el convenio debe ser presentado a la JCF para su aprobación final y esto crea mayor retraso para la tan esperada justicia a los trabajadores de comedores,” culminó diciendo la presidenta de la Unión de Comedores Escolares