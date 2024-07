El Voleibol Superior Masculino regresa a Carolina

Jeanc Rodríguez

Instagram: @jeancrod87

CAROLINA – La Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) oficializó el regreso de los Gigantes de Carolina para la temporada 2024, tras la aprobación de Jerry Orsini como su nuevo apoderado.

Orsini es un exvoleibolista y, tras su retiro como atleta, trabajó durante 20 años como entrenador de dicho deporte. Por los últimos 17 años se ha desempeñado como promotor de espectáculos, ocupando la presidencia de la Puerto Rico National Volleyball Association, AR Sports Inc., Orsini Productions Inc., y RegiEventos Inc. En la temporada 2016-17 fungió como apoderado de los extintos Cariduros de Fajardo.

“Vino el huracán María, ahí recesamos y el equipo desapareció, pues no tuvimos la ayuda del gobierno, el municipio de Fajardo estaba ahí reestructurando unas cosas y no teníamos la aportación del municipio, y ahí es que yo decido no coger más el equipo, hasta este año que surgió la oportunidad y luego de yo ver obviamente que la confección del equipo estaba bastante buena, conociendo a los jugadores, pues cogí el reto pa’ meter mano otra vez”, explicó Orsini, en una entrevista exclusiva para el periódico Presencia.

Orsini reconoció que su decisión de volver se debe a una espinita que se le quedó de su paso como apoderado en Fajardo. Pero, al mismo tiempo, alabó las facilidades deportivas de Carolina y el gran núcleo de jugadores nativos que cuenta la franquicia como reservas.

“Me había quedado da’o el año que estuve con Fajardo, donde tenía un corillo de muchachos que nos daban para llegar últimos y me quedé con esas ganas de poder llevar un equipo a la cima en algún momento y mira surgió la oportunidad, y dije pues quiero meterle mano otra vez, porque yo entiendo que puedo aportar al deporte, ayudando a que el deporte eche pa’ lante”, confesó.

“(En Carolina) tenemos buenas facilidades, tenemos un buen grupo y creo que es un grupo que en un par de años podemos tener una pequeña dinastía en el pueblo. Tenemos un grupo joven y un grupo bueno, y es un grupo bien unido. Entiendo que podemos llegar más allá de lo que quizás las expectativas que la gente tenga con el grupo”, agregó.

El compromiso de la Administración Municipal de Carolina con el deporte es gigante, al punto de tener representación en casi todas las ligas deportivas de la Isla, aunque eso crea un poco de cogestión en el uso del coliseo Guillermo Angulo. Por tal razón, Orsini decidió jugar el primer mes del torneo como visitante en lo que concluye la participación de ‘El Calentón’ en el BSN.

“Ya tenemos planes donde posiblemente estemos comenzando la temporada jugando como visitantes. Las primeras tres semanas las pedimos para jugar afuera. El compromiso del municipio es que tan pronto BSN termine poder ya cuadrar el itinerario para que todo el mundo tenga sus días de prácticas y sus días de juegos sin ningunas interrupciones”, detalló.

Por otra parte, el nuevo apoderado dejó claramente establecido que la viabilidad de este nuevo intento de una franquicia en la LVSM dependerá en gran medida del apoyo que reciba por parte de los fanáticos.

“Nosotros dependemos de que la fanaticada llegue para nosotros tener ese respaldo de entrada que ayuda lo que es correr un equipo profesional. Pero, Jerry Orsini y los Gigantes de Carolina esperan estar ahí hasta que papá Dios nos dé salud”, garantizó.

Orsini confirmó que el cuerpo técnico estará conformado por el dirigente Anthony Meléndez, Ángel Meléndez y Ángel Serrano como asistentes, mientras Sheila Alicea estará en las estadísticas.

“El que conoce a Jerry Orsini sabe que tiene ojos para el talento joven que está trabajando en el voleibol. Fue el mismo caso de Jamille (Torres, dirigente campeón de la LVSF). Jamille quien lo sacó de las categorías menores a dirigir en superior fui yo. Entiendo que Anthony cumple con todos los requisitos para poder ser un buen dirigente, trabaja muy bien y es muy planificado”, dijo.

Como importado, los Gigantes contarán con Jon Diedrich, de 6’8 de estatura y 23 años.

“El muchacho viene acabado de graduar, de Purdue, está bastante físico. Obviamente, hay que acostumbrarlo al juego boricua. Todo el mundo sabe que jugar aquí en Puerto Rico no es lo mismo que jugar en cualquier otra parte del mundo. Pero, entendemos que nos va a dar una línea todo el tiempo frontal con el grupo que tenemos”, comentó.

La temporada 2024 comenzará para los carolinenses el viernes, 2 de agosto, enfrentándose a los subcampeones Changos de Naranjito en el coliseo Gelito Ortega del pueblo atirantado.