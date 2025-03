El resurgir de la mujer: Una vista cristológica e histórica de la mujer

Edwin A. Maurás Nieve

Cuando hablamos de la mujer y de sus posibilidades en todas las áreas sociales, debemos saber que nunca las tuvieron y que cuando las tenían eran con demasiadas condiciones. Grupos feministas y algunos religiosos se fueron levantando para darle valor, aun por encima de las leyes establecidas. Aunque muchos grupos religiosos también opinan y oprimen a la mujer todavía, muchos otros con ideas diferentes sí han creído en poder personal. Ellas no podían estudiar, no podían votar, trabajaban incansable, no podían contribuir en la sociedad en nada. Hasta que llega un día que marca la historia. Ese día fue 1908, tras un incendio, donde 129 mujeres estaban en protesta por la permanencia de su trabajo y todas murieron.

En el motivo de la igualdad de salario y otras malas condiciones laborales. Dado esta situación, más adelante se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que ha llamado «el resurgir de la mujer». Ahora bien, mi estudio de la Biblia no queda en respuestas a esta realidad. En el libro de Números 27, cuenta la historia de las hijas de Zelofehad que protestan por la herencia de su padre, ya que las mujeres no heredaban. Y en un estudio cristológico, es decir, un estudio sobre Jesús y su trato, podemos ver cómo él daba voz al que no tenía, donde, en su mayoría, eran mujeres. En el relato de la mujer pecadora vemos que tiene culpa y pecados. Pero con ella tiene un estudio de misericordia que dispone cambiarla con amor.

Mujer del flujo. Marcos 5: 25-29. Le dio voz y la integró en la sociedad, en una población de hombres donde la veían como «inmunda»; sin duda es una falta de respeto solo por un proceso biológico que Dios mismo creó.

Mujer pecadora. Lucas 7: 36-50. Define la causa de una mujer frente a muchos fariseos (líderes) por su hipocresía.

La mujer adúltera. Juan 8: 1-11. Mientras todos citan la ley que acusa y el pueblo está atento; Jesús la defiende y devuelve su dignidad; todas las piedras que eran para ella, solo hablaban del control que tenían todavía los hombres.

Mujer samaritana. Juan 4: 1-42. Mientras viene de mala manera hablar con mujeres y más con samaritanos, Jesús se sentó a hablar con ella. Si nos fijamos bien, la mujer que ni por su nombre las llaman.

En conclusión, vemos un empoderamiento de Jesús, vemos que siempre buscaba la igualdad, la dignidad de las personas, dando valor y no señalando y excluyendo como lo hacía el Dios, la cultura y la letra en la sociedad, y ponía atención en sus momentos, en su espacio y tiempo, más allá del contexto religioso y que se refleja poco en este momento que se habla de igualdad con sesgo y en la mujer. Añadiendo que siempre será de esta a su favor. Si hablamos de libertad en la mujer, deberíamos estudiar a Jesús.

«La mujer también fue creada por Dios con todos los mismos talentos y dones que le ha dado al hombre y con muchos otros». Ante los ojos de Dios todos somos iguales.

