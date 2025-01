DTOP da detalles de transportación para las Fiestas de la Calle San Sebastián

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo, explicó los detalles del servicio de transportación colectiva que se ofrecerán durante las celebraciones de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2025 para llegar a la Isleta de San Juan.

“La transportación colectiva continúa siendo la mejor alternativa para quienes estarán visitando el casco urbano de San Juan durante las Fiestas de la Calle San Sebastián durante este fin de semana. En un trabajo en conjunto con la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) estamos listos para recibir a todos los ciudadanos que nos visiten”, indicó el secretario del DTOP en declaraciones escritas.

Los sistemas de transporte colectivo en el área metropolitana operarán en horario especial para satisfacer las necesidades de cientos de miles de ciudadanos y visitantes que se movilizan hacia el Viejo San Juan.

“Como de costumbre, la ATI trabaja en coordinación con el Municipio de San Juan en esta actividad para ofrecer un servicio eficiente y seguro estos cuatro días. Este año, tenemos la particularidad de estar ofreciendo una tarifa especial libre de costo para el Tren Urbano y los autobuses debido a los trabajos para la implementación de un nuevo sistema de cobro, por lo que exhortamos a todos a hacer el mejor uso del sistema”, indicó el director ejecutivo de la ATI, Josué Menéndez Agosto.

El Tren Urbano estará operando en horario regular hasta las 11:30 p.m. para quienes deseen llegar a la estación Sagrado Corazón y tomar el transporte municipal o privado. No obstante, se ofrecerá el servicio de regreso desde dicha estación hasta tanto el Municipio requiera la movilización de pasajeros fuera de la isleta, lo que puede ocurrir alrededor de las 2:00 a.m.

Para beneficio de todos, se recordó que las estaciones del Tren Urbano cuentan con más de 2,400 estacionamientos libres de costo y con seguridad, distribuidos entre las estaciones Martínez Nadal, San Francisco, Torrimar,

Jardines, Bayamón y Cupey. También hay estacionamiento disponible en el terminal de Campanilla en Toa Baja.

Los asistentes al festival también podrán utilizar las rutas T-3, E-10, E-20 y E-30, que también funcionarán en horario especial durante la celebración del evento:

T-3- Desde la estación Sagrado Corazón hasta el terminal de autobuses de Covadonga en el Viejo San Juan (con varias paradas entremedio) hasta las 3:00 a.m.

E-10- Desde la estación Sagrado Corazón hasta el terminal de autobuses de Covadonga, en el Viejo San Juan, hasta las 3:00 a.m.

E-20 (Metro Urbano) Desde el terminal de Campanilla, en Toa Baja, hasta la estación Bayamón del Tren Urbano, hasta las 3:00 a.m. Este terminal cuenta con amplio estacionamiento libre de costo y seguridad.

E-30 -Desde el terminal de guaguas públicas de Caguas hasta la estación Cupey del Tren Urbano, hasta las 3:00 a.m.

Los autobuses de la Autoridad Metropolitana de Autobuses también continúan libres de costo y estarán trabajando en su horario regular de 5:00 am a 9:00 pm el jueves y viernes y de 5:00 am a 8:00 pm del sábado. Las rutas de la AMA que llegan directo hasta el terminal Covadonga de Viejo San Juan son:

9 Cupey San Juan

21 Sagrado Corazón, San Juan,

5 Iturregui —San Juan

53 San Juan – Aeropuerto

37 Bayamón – Cataño

4 Piñero-Cataño

De igual forma, el servicio marítimo metro (Cataño-San Juan) trabajará en horario especial de:

Jueves 16 de enero de 2025: 5:30 a.m. — 2:00 a.m.

Viernes, 17 de enero de 2025: 5:30 a.m. — 3:00 a.m.

Sábado, 18 de enero de 2025: 7:30 a.m. — 3:00 a.m.

Domingo, 19 de enero de 2025: 7:30 a.m. — 2:00 a.m.

En el caso de las lanchas, la venta de boletos será por $1.00 (incluye ida y vuelta) únicamente en el terminal de Cataño. Esta venta será solo en efectivo. Igualmente, se exhortó a las personas a comprar por adelantado sus boletos en puertoricoferry.com y en la aplicación City Experiences.