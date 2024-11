Descuadre en las actas es parte del atraso en el escrutinio, dice presidenta alterna CEE

SAN JUAN – La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessika Padilla Rivera, reconoció el viernes que espera que el proceso fluya mejor, luego de la última reunión con los comisionados electorales.

Padilla Rivera admitió que gran parte del atraso responde a que no cuadran las actas.

“La unidad de actas lo que hace es confirmar que el acta cuadró, cuando el acta no cuadra, se regresa a la mesa que atendió ese maletín para que la cuadre. Es un trabajo que se hace de ordinario, por eso es que volvimos a reestructurar las instrucciones para estar claros con relación a ellas, porque en efecto no estaban cuadrando y hay que identificar la razón por la cual no están cuadrando” dijo Padilla Rivera en conferencia de prensa.

“La información que nos brindaron ayer al pleno, es que la razón principal es que la nominación directa provoca una contabilización en el renglón de otros que impacta otras candidaturas en otros renglones, así que eso no es sencillo de hacer. Evidentemente, aquí se quiere garantizar el voto como el elector lo emitió y si en efecto, pues si no sumas o restas conforme la sábana requiere que lo haga, hay descuadre”, añadió.

Padilla Rivera espera que las instrucciones dadas a los empleados del escrutinio ayuden a agilizar los trabajos.

“Ya estamos viendo como esta mañana comienzan a salir los primeros colegios ya escrutados. En la noche de ayer tuvimos una reunión extensa, prácticamente estuvimos reunidos en la comisión 5 horas. Esta presidenta convocó a la comisión identificando que no estábamos avanzando en los trabajos como de ordinario nos interesaba avanzar y pretendemos así hacerlo. Así que, en la noche de ayer, establecimos nuevas instrucciones más detalladas, más puntuales, más específicas para no dar espacio a improvisar o de identificar que esto me resulta mejor o esto yo lo opino de esta manera, sino que se detallaron instrucciones más específicas para que los procesos pudieran correr de manera uniforme y avanzar en esa contabilización o escrutado de maletines”, declaró

“Ya ahora en la tarde debemos estar viendo el producto o el resultado de esas instrucciones, porque en la mañana se trabajaron con ellas y ahora en la tarde ya esas actas están pasando a la unidad de acta, para que sean validadas y entonces evaluar si en efecto logramos el interés que teníamos de avanzar en el escrutinio de los maletines”, expuso.

Sobre las instrucciones detalladas, mencionó que tienen que ver con el proceso “desde que el maletín se pone en la mesa, se abre el maletín, se verifica el acta de incidencias, el acta de colegio, lees lo que pasó el día del evento, entiendes lo que pasó, sacas las papeletas, las segregas, todo digerido en paso uno, paso dos, paso tres hasta finalmente, regresas el maletín a la mesa de escrutinio, por que ya terminaste. El proceso de la A a la Z”.

La presidenta alterna insistió en que este proceso de escrutinio ha corrido bajo el acuerdo de los comisionados electorales y su intervención hasta el momento ha sido mínima.

“Como se están llevando los trabajos en el escrutinio, es por decisión unánime de los comisionados, no porque esta presidenta lo haya determinado”, expresó.

En cuanto a la observación de funcionarios del Partido Demócrata y el Republicano en el escrutinio, Padilla Rivera mencionó que el Código Electoral y el Reglamento los reconoce como representantes de partidos, por lo que se les permite participar en el proceso, pero únicamente en el tema de la votación sobre el presidente de Estados Unidos.

“Incluso, el reglamento los reconoce como parte de la mesa, porque representan un partido. Los discutimos, lo conversamos esta mañana con esta presidenta y el secretario de la comisión nos reunimos con los comisionados electorales del Partido Demócrata y el Partido Republicano, clarificamos cualquier situación o duda que tuviesen y los trabajos están corriendo con absoluta normalidad”, sostuvo.