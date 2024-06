DDEC anuncia feria de reclutamiento hoy en Canóvanas

CANÓVANAS – Conexión Laboral del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), llevará a cabo una feria de reclutamiento hoy miércoles, 26 de junio, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en The Outlet Route 66 Mall en Canóvanas de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

“Nuestras ferias se distinguen porque los participantes encuentran todo en un mismo lugar como ayuda para la preparación del currículum, variedad de ofertas de empleo, entrevistas con los patronos, talleres educativos y lenguaje de señas para quienes necesiten esta alternativa de comunicación, entre otros servicios. Es una oportunidad única para obtener un empleo, por lo que los exhortamos a la ciudadanía asistir y evaluar las posiciones que tenemos disponibles”, indicó la licenciada Jenny Mar Cañón Feliciano, secretaria auxiliar de Programas Federales y directora de Conexión Laboral.

Conexión Laboral es la agencia designada por el Gobernador para administrar los fondos federales del Título I de la Ley de Oportunidades e Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés) y tiene como objetivo alentar y desarrollar el talento de la fuerza laboral mediante la inversión en la educación, adiestramiento y empleo.

Para obtener más información sobre las ferias de reclutamiento de Conexión Laboral, comuníquese a través del correo electrónico feriareclutamiento@ddec.pr.gov.