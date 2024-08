Cómo prepararse para un evento atmosférico, tormenta o huracán

Ante el aviso del paso de un evento atmosférico, tormenta o huracán, es importante asegurarse de estar preparado para cualquier eventualidad que pueda surgir. Entre las recomendaciones se encuentran:

Haga un plan – Uno de los consejos es planificarse con tiempo y hacer un plan.

Anote los números de teléfono de emergencia y téngalos pegados en el refrigerador o cerca de cada teléfono de la casa. Téngalos programados también en su celular.

Prepare un kit de suministros de emergencia.

Ubique el refugio más cercano y las diferentes rutas que puede tomar para llegar desde su casa. Si no se han identificado los sitios de refugio para su área, averigüe cómo encontrarlos en caso de que haya una tormenta.

Dueños de mascotas: Identifique de antemano un refugio o un hotel que acepte animales, o un amigo o familiar en otra ciudad al que le pueda llevar sus mascotas en caso de evacuación. Los refugios locales para animales quizás puedan aconsejarle qué hacer con sus mascotas si se le pide evacuar su casa.

Reúna suministros de emergencia – Durante y después de un huracán, podría necesitar suministros para mantener a su familia sana y salva. Recuerde que un huracán puede interrumpir el suministro de agua y electricidad. Además, es posible que la tormenta dañe su auto y no lo pueda usar. Las calles podrían estar inundadas o bloqueadas. Por eso es mejor estar preparado: provéase ahora de todo lo que podría necesitar. Asegúrese de preparar lo siguiente:

Una reserva de alimentos y agua de emergencia.

Una reserva de medicamentos de emergencia.

Fuentes de energía de emergencia, como linternas (no se olvide de tener pilas adicionales).

Artículos de seguridad y personales.

Documentos importantes, incluidos documentos médicos, testamentos, pasaportes y de identificación personal.

Un extintor de incendios. Asegúrese de que su familia sepa dónde encontrarlo y cómo usarlo.

Prepare el auto – Asegúrese de que su auto esté listo antes de que llegue la tormenta.

Llene el tanque de gasolina.

Guarde los autos y las camionetas dentro del garaje o bajo techo.

Tenga siempre un kit para emergencias en el auto.

Si no tiene auto, considere hacer planes con amigos o familiares, o llamar a las autoridades para que lo pasen a buscar en caso de que sea necesario evacuar el área.

Prepare a su familia y a sus mascotas

Repase su plan de emergencia con su familia.

Revise continuamente si hay información actualizada sobre la tormenta. Vea la televisión, escuche la radio o busque la información en línea.

Llame al hospital, al departamento de salud pública o a la policía si tiene necesidades que requieran atención especial. Si usted o uno de sus seres queridos es mayor o tiene una discapacidad y no podrá irse rápidamente, busque consejo sobre qué hacer. Ponga las mascotas y los animales de granja en un lugar seguro.

Prepare su casa

Despeje el jardín. Asegúrese de que no haya nada que pueda salir volando durante la tormenta y dañar la casa. Guarde las bicicletas, los muebles de jardín, las parrillas, los tanques de propano y el material de construcción adentro o en un lugar resguardado.

Cubra las puertas y ventanas. Cierre las persianas contra tormentas o clave planchas de madera contrachapada (plywood) sobre los marcos exteriores de las ventanas para protegerlas. Esto puede ayudar a protegerlo para que no se lastime con pedazos de vidrio roto.

Esté preparado para cortar la electricidad. Si se inunda su casa, ve cables del tendido eléctrico caídos o se debe ir de su casa, corte la electricidad.

Llene recipientes limpios para agua con agua para beber. Se recomienda que lo haga por si se corta el agua durante la tormenta. También puede llenar los lavamanos o fregaderos y las bañeras con agua para lavar.

Revise la batería de los detectores de monóxido de carbono (CO) para prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono.

Esté preparado para evacuar o permanecer en su casa – Escuche siempre a las autoridades sobre si debe evacuar o permanecer en su casa.

No ignore nunca una orden de evacuación. Las casas, incluso las sólidas y bien construidas, podrían no resistir la fuerza de un huracán. No vale la pena quedarse, y arriesgar su salud y seguridad para proteger su propiedad. También es posible que le den la orden de quedarse en casa. Si las condiciones son peligrosas para manejar, quedarse en casa podría ser más seguro que irse.

Si debe evacuar su casa:

Lleve su kit de suministros de emergencia y solo lo que realmente necesite, como su teléfono celular, cargador, documento de identidad (p. ej., pasaporte o licencia de conducir), sus medicamentos y dinero en efectivo.

Desenchufe los electrodomésticos. Si tiene tiempo, corte el gas, la electricidad y el agua.

Siga las rutas que los trabajadores de emergencias recomienden, aunque haya tráfico. Las otras rutas podrían estar bloqueadas o inundadas. No conduzca nunca por un área inundada: las corrientes de agua de tan solo 6 pulgadas de profundidad tienen la capacidad de detener o arrastrar autos y otros vehículos.

Comuníquese con la oficina local de manejo de emergencias y, pregunte si tienen lugares de refugio para personas con mascotas.

Si necesita quedarse en su casa:

Mantenga su kit de suministros de emergencia en un lugar de fácil acceso.

Escuche la radio o vea la televisión para mantenerse informado sobre el huracán.

Quédese adentro. Aunque se vea tranquilo, no vaya afuera. Espere hasta que escuche o vea un mensaje oficial que diga que el huracán ha pasado. A veces, el tiempo se calma en el medio de la tormenta, pero vuelve a ponerse severo rápidamente.

Manténgase alejado de las ventanas para evitar lastimarse con los pedazos de vidrio roto o escombros que el viento levante durante la tormenta. Quédese en una habitación que no tenga ventanas, o métase dentro de un clóset.

Esté preparado para irse. Si las autoridades de emergencia le ordenan que se vaya o si se daña su casa, es posible que deba ir a un refugio o a la casa de un vecino.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)