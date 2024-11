Comisionado residente electo rechaza que al PPD le haya ido mal en las elecciones

SAN JUAN – El comisionado residente electo, Pablo José Hernández Rivera, dijo que el Partido Popular Democrático (PPD) se encuentra en un momento crítico luego del resultado de las elecciones.

“He escuchado mucho análisis de que el Partido Popular se encuentra en un momento crítico. Y creo que los populares merecen que alguien de a respetar el resultado electoral de anoche a nombre de los populares. Y es que ayer, si bien, pues, tuvimos el resultado indeseable que tuvimos en la gobernación, también hicimos historia en otros sentidos. Ganamos más alcaldías que la vez pasada y en cuanto a la victoria de la comisaría residente, si los números actuales se mantienen, es la victoria de un popular en la papeleta estatal por el margen más amplio desde 1964”, dijo Hernández Rivera en una conferencia de prensa.

“El resultado en la papeleta estatal, si bien a la gobernación lo lamentamos mucho, a la comisaría, es un resultado que no vemos desde que Luis Muñoz Marín estaba en la papeleta del Partido Popular. Y con ese contexto y dentro de esas circunstancias, mi mensaje a los populares es, hay futuro”, añadió.

Hernández Rivera insistió en que por el momento no tiene interés en presidir el Partido Popular Democrático para procurar una candidatura en el 2028.

“Yo fui electo por el pueblo para ser su comisionado residente, no para comenzar a hacer campaña para una elección de aquí a cuatro años. Respecto a la presidencia del Partido Popular, yo creo que el Partido Popular tiene un presidente y hay que darle espacio a ese presidente para que tome las decisiones que quiera tomar sobre su futuro político. Yo no ejerceré ninguna presión respecto a la presidencia del Partido Popular. Creo que tenemos tiempo de sobra para discutir eso en las próximas semanas”, mencionó.

Sobre el tema del status y el reclamo de la gobernadora electa sobre la estadidad, Hernández Rivera reiteró que no es su prioridad.

“Como yo dije en toda la campaña, yo no le reconozco validez a ese plebiscito porque no es vinculante y porque no incluía la opción de mantener y mejorar el Estado Libre Asociado. En adición a eso, creo que los resultados del plebiscito reflejan un retroceso para la estadidad porque al sumarse los votos por la independencia, la Libre Asociación y los votos en blanco y nulo, que fueron los votos que pidió el Partido Popular, la estadidad baja del 52 por ciento que obtuvo en el 2020 a un 47 o 48 por ciento, o sea que ya no tiene mayoría. En adición a eso, he visto expresiones que hizo hoy Mitch McConnell, que es líder saliente de la minoría republicana, porque entiendo que van a elegir un nuevo líder de la mayoría, pero al controlar los republicanos el congreso ya con él dijo que una de las cosas que van a hacer es que no van a admitir nuevos estados que puedan afectar el balance partidista lo cual, pues ya deja más que claro que no van a aprobar nada que pueda viabilizar la estadía para puerto rico así que yo creo que debemos dejar ese tema a un lado y enfocarnos en las verdaderas prioridades del país que son su desarrollo económico, la paridad de los programas federales y la reconstrucción de la red, haciendo énfasis que ante la victoria de Donald Trump y la victoria de los republicanos en el Senado, todavía no sabemos qué va a pasar en la Cámara, la paridad en programas federales se torna más difícil y complicado aún, siendo ese partido fiscalmente conservador y adverso a ese tipo de programas, pero en ese sentido esperamos contar con la comisionada, que es republicana, que es la persona, la republicana de más alto rango en Puerto Rico, para ayudarnos en esas gestiones. Y ella sabe, y se lo reitero, que puede contar con mi colaboración absoluta en medidas de desarrollo económico y de paridad en programas federales para Puerto Rico”, expresó.