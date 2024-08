Velas, difusores de olor y ceras aromáticas forman parte de la marca Chispa, emprendimiento de Desireé Vélez Cantres en el cual confecciona productos a base de cera de soya y aceites naturales con el objetivo de transmitir paz y aromatizar los espacios.

Lo que comenzó como un pasatiempo en octubre de 2023 se convirtió en un negocio a tiempo completo que le permitió combinar con su rol como madre. Por medio de la marca, busca transmitir serenidad, relajación, confianza y empoderamiento a las mujeres y quienes adquieran sus creaciones.

La artesana sostuvo que el propósito de la marca es que las personas “dentro de todo el caos pues que tengan un momentito de relajación, tranquilidad, de poder respirar, sentir que todo va a estar bien”. Además, manifestó que su emprendimiento puede servir de inspiración a otros de que se puede lograr con dedicación.

“Un consejo que les doy es que no lo dejen para mañana. A mí me pasaba mucho que como era un hobby, pues me decía todavía no estoy lista. Pues no es así, ponte una meta y di este día voy a comenzar y hazlo, lánzate. Que al principio se cometen errores y de esos uno aprende”, expresó.

Según explicó la emprendedora, el nombre Chispa está relacionado a la llama de la vela, pero para ella también está asociado a sus hijos, a la energía y a que las personas sean “seres de luz”.

Los productos son confeccionados libres de aditivos, a base de cera de soya, aceites esenciales y aromas libres de toxinas. La marca artesanal cuenta con velas personalizadas y decorativas, difusores de olor y ceras aromáticas (wax melts). Además, cuenta con una línea “home decor” que incluye piezas decorativas hechas en yeso que sirven para el hogar, colocar las velas o joyería, entre otros usos.

La línea de velas cuenta con una variedad de diseños que incluyen flores, corazones, animales y figuras personalizadas, según la ocasión y petición del cliente. Sostuvo que disfruta y le gusta trabajar los diseños personalizados. En cuanto a los aromas, cuenta con diversidad de olores, entre estos: citrus matcha, mint mojito, day at spa, creme brulee, sea salt, lemon verbena, lavanda, coco and santal, vainilla, cabernet, island petals y orquídea. Desireé precisó que cuando comenzó la marca le gustaban mucho los aromas relajantes, como la lavanda, pero posteriormente añadió aromas tropicales asociados al verano y Puerto Rico. Para ella lo primordial es poder transmitir paz y serenidad por medio de cada aroma y producto.

Entre los planes para la marca aspira a que continúe creciendo, seguir expandiéndose dentro de la personalización de productos para eventos y hacer más piezas para decoración del hogar.

Para hacer órdenes pueden contactarla a través de mensaje directo por Instagram: @chispapr_ o adquirir los productos en la página de Shopify: chispapr.myshopify.com