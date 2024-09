Carolina recibe a las estrellas del BSNF

Jeanc Rodríguez

Instagram: @jeancrod87

CAROLINA – Las máximas campeonas Gigantes de Carolina serán las anfitrionas del Juego de Estrellas 2024 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), a celebrarse el sábado, 21 de septiembre, en el coliseo Guillermo Angulo.

En 2013 se celebró el evento por última vez en la Tierra de Gigantes.

Las actividades comenzarán a las 12 del mediodía con un ‘Fan Zone’, ‘Upper Clutch’, un partido entre True Buckets vs. Only Way Up, ‘Skills Challenge’, ‘Hot Shot Competition’, ‘3 Points Competition’ y finalmente el choque de estrellas.