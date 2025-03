Carolina celebra la decimonovena edición del Clásico Primaveral de Atletismo 2025

CAROLINA – El principal evento de atletismo universitario de la Tierra de Gigantes tuvo lugar este pasado fin de semana, con la participación de los mejores deportistas de Puerto Rico y Estados Unidos, así como de la mejor representación de los programas del Departamento de Recreación y Deportes Municipal.

Se trató de la 19va edición del ya tradicional Clásico Primaveral de Atletismo de Carolina, conocido también como el Spring Break Classic. Este evento es clave y muy esperado por atletas de alto rendimiento, quienes buscan establecer nuevas marcas en sus respectivas disciplinas para su clasificación internacional.

De hecho, sirve también como uno de los indicadores decisivos del desempeño de aquellos deportistas que participarán de las actividades competitivas de la Liga Atlética Interuniversitaria de Puerto Rico (LAI), incluyendo las Justas de Atletismo, cuya edición este 2025 se celebrará nuevamente en Mayagüez. Por si fuera poco, el Clásico Primaveral de Atletismo carolinense también se perfila como indicador para la participación de atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como los Juegos Panamericanos.

“Carolina, como digna embajadora gigante del deporte, continúa ofreciendo lo mejor de sí, no tan solo para sus residentes, sino también para el resto de los ciudadanos. Creemos firmemente en el valor del deporte para nuestros jóvenes, con la sana combinación de mente, cuerpo y espíritu. Pero, además, en el espíritu de unidad dentro de la competencia. Es por esta razón por la cual invertimos en este tipo de eventos. De este modo, nos convertimos en Ciudad de vanguardia, ofreciéndole a deportistas boricuas la posibilidad de mejorar su récord en su propia tierra de cara a competencias de envergadura y de carácter internacional”, expresó el Alcalde José Carlos Aponte.

En esta edición del Clásico Primaveral de Atletismo, celebrado en la Pista Atlética Basilio Rodríguez, del Complejo Deportivo Municipal Roberto Clemente, en Carolina, participaron las 20 universidades que integran la LAI. De igual modo, la Escuela de los Deportes, y los clubes de atletismo de: Villa Fontana Track, Club Perchy, Club Carolina Gigante y la Preselección Juvenil de Puerto Rico. De Estados Unidos, estuvieron las siguientes instituciones: The State University of New York at Albany, Northeastern University, Islas Virgenes y Saint Croix.

En representación directa de la Tierra de Gigantes, el Carolina Spring Break Classic contó con la participación de los atletas Ryan Sánchez, Daniel Zackey, Gabriela García, Ariana de Jesús Blest, Jandiel Rosado Cortés, Sebastián Beardsley, Enrique Ramos, Maicol Cabrera, entre otros grandes prospectos.

También dijeron presente en esta justa el decatlonista Ayden Owens, la corredora de los 100 metros y poseedora del récord nacional de Puerto Rico, Gladimar Torres, el martillista Jerome Vega, y las velocistas Grace Claxton y Frances Colon, quien rompió el récord nacional en los 200 metros en el Clásico Primaveral.

Los eventos en los que se midieron los participantes fueron 100, 200, 400, 800, 1,500 y 3,000 metros en las ramas femenina y masculina.

Además, se realizó el lanzamiento de la jabalina y el disco, el triple salto y los relevos 4×100 y 4×400.