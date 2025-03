Carlos Arroyo da a conocer sus nuevos roles

Jeanc Rodríguez

Instagram: @jeancrod87

SAN JUAN – En 2025, el retirado jugador de baloncesto, el fajardeño Carlos Arroyo, tendrá dos nuevos roles en su vida profesional. Uno de ellos será el cargo de coapoderado de los Vaqueros de Bayamón y el otro es embajador de BetMGM, una casa de apuestas deportivas que opera en la isla.

“Para nosotros ha sido de mucho orgullo estar al frente y tomar este tipo de decisiones. Ser la cara de una marca conlleva mucha responsabilidad. Obviamente, lo he hecho por muchos años, hoy día tengo 45 años, estoy retirado y ser parte de esta marca y de una campaña que sé que va a ser bien exitosa, para mí es una responsabilidad bien grande, y me asombró porque estoy retirado, no estoy jugando, no tengo un impacto en la cancha como lo hacía antes, pero tener el impacto fuera de la cancha, la sociedad y la gente aquí en Puerto Rico, y poder llevar un mensaje de apuestas responsables, pues para mí, me llena mucho de orgullo”, manifestó Arroyo.

BetMGM Sportsbook at Casino del Mar indicó que cuenta con recursos para ayudar a los clientes a jugar de manera responsable, incluyendo GameSense, un programa líder en la industria, desarrollado y licenciado para MGM Resorts por la Corporación de Lotería de Columbia Británica que está integrado en sus plataformas móviles y de escritorio.

“Le decía a mi esposa que me sentía un poco raro porque siempre he sido atleta y para mí la integridad del deporte siempre ha sido importante”, expresó el también gerente general de la selección de baloncesto masculino.

“Cuando me empezaron a educar del mensaje de las apuestas responsables, cuando estés apostando y todo esto, pues me llamó mucho la atención y me identifiqué desde el principio. Y la verdad estoy bien contento, estar del lado de los deportes me ayuda, y todavía hacer parte de campañas como esta me llenan mucho de orgullo”, añadió.

BetMGM actualmente opera en 29 mercados con ofertas móviles y minoristas. La aplicación BetMGM Sportsbook está disponible tanto en iOS como en Android, así como a través de escritorio en su portal.

Mientras, sus resultados como coapoderado de la franquicia con más campeonatos en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) se comenzarán a ver desde el jueves, 20 de marzo, cuando los Indios de Mayagüez se midan a los Vaqueros, en el coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, a partir de las 8:00 p.m.

“Los fanáticos de Bayamón están roncando por todos lados por el tipo de ‘roster’ que tenemos, pero a los muchachos les falta conocer la liga, a muchos de ellos conocerse todavía jugando una temporada juntos. El equipo de nosotros es básicamente un 80 por ciento nuevo. Ese proceso hasta que no comience la temporada, pues ellos no van a saber cómo están como equipo”, concluyó.