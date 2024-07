Canóvanas impulsa las artesanías locales y gradúa adultos mayores del taller municipal de artesanías

CANÓVANAS – La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva, celebró el miércoles, 17 de julio, la graduación de la segunda clase de la Escuela Taller Municipal de Artesanías de Canóvanas junto con el Programa de Desarrollo Artesanal (PDA) del Departamento del Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Este programa, que ha sido fundamental en fomentar y la preservación de las artesanías locales, en esta segunda clase capacitó a 160 personas, consolidando el compromiso de la comunidad con el desarrollo cultural y económico. Esta iniciativa es parte de los esfuerzos de la alcaldesa para combatir la soledad de los adultos mayores y mejorar su calidad de vida.

“En Canóvanas, desde hace más de un año, hemos establecido este programa de forma permanente porque, además de fomentar nuestra cultura y desarrollo económico, proveemos un espacio para que las personas, especialmente los adultos mayores que muchos de ellos viven solos, combatan la soledad y se sientan productivos, mejorando así su calidad de vida”, comentó Soto Villanueva.

La Escuela Taller Municipal de Artesanías de Canóvanas ofrece una gama de talleres que incluyen mundillo, talla de santos, mosaicos, cigarros, cuero, jabones, repujado en metal, macramé, tejido y barro. Estos talleres no solo enseñan técnicas artesanales tradicionales, sino que también promueven la creatividad y la autoexpresión, proporcionando a los participantes las herramientas necesarias para convertirse en artesanos habilidosos y emprendedores.

Durante la ceremonia de graduación, Soto destacó la importancia del programa para la comunidad. “La educación y la capacitación son pilares fundamentales para el progreso de nuestra comunidad. Estoy sumamente orgullosa de cada uno de los participantes por su dedicación y empeño. Este certificado es una prueba de su compromiso con el aprendizaje y el desarrollo continuo”, expresó la primera ejecutiva municipal.

La colaboración entre el municipio de Canóvanas y el PDA del DDEC ha sido crucial para el éxito de esta iniciativa. Según la alcaldesa, el programa no solo refuerza el desarrollo de los artesanos en Puerto Rico, sino que también contribuye a la economía local al proporcionar habilidades que pueden transformarse en oportunidades de negocio.

“Cada uno de los graduados recibió un certificado que valida las horas de capacitación y los talleres tomados. Este reconocimiento formal no solo celebra sus logros, sino que también les abre puertas a nuevas oportunidades profesionales. Los participantes han aprendido a valorar y preservar técnicas artesanales que son parte integral del patrimonio cultural de Puerto Rico, asegurando que estas tradiciones se mantengan vivas para las futuras generaciones”, añadió la alcaldesa.

Una de las graduadas, Elizabeth Rijos de la clase de tejido, participante del Club Las Dorcas de Loíza Valley, compartió su experiencia. “Este programa ha sido una bendición. No solo he aprendido nuevas habilidades, sino que también he encontrado una comunidad de personas apasionadas por las artesanías. Estoy emocionada por aplicar todo lo que he aprendido y comenzar mi propio negocio de artesanías”, dijo la participante.

El evento también contó con una exhibición de los trabajos realizados por los estudiantes durante el curso. Los asistentes pudieron apreciar la creatividad y la destreza de los nuevos artesanos, quienes mostraron con orgullo sus creaciones. Desde mosaicos hasta intrincadas tallas de santos, la exposición fue una muestra del talento y la dedicación de los participantes.

La Escuela Taller Municipal de Artesanías de Canóvanas no solo se ha establecido como un centro de capacitación, sino también como un faro de esperanza y progreso para muchos. La visión de la alcaldesa y su equipo ha creado un espacio donde la cultura, la educación y la economía se entrelazan para el beneficio de toda la comunidad.

Por su parte, el director de turismo municipal, Carlos Colón, quien está a cargo de la iniciativa, recordó que “un estudio reciente del National Endowment for the Arts (NEA) destaca que la participación en actividades artísticas puede reducir significativamente la sensación de soledad y mejorar el bienestar general de los adultos mayores. Este hallazgo resalta la importancia de programas como el de Canóvanas, que no solo promueven el arte y la cultura, sino que también tienen un impacto positivo en la salud mental y emocional de los participantes”.