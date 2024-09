Buscan crear nuevas unidades de vivienda en Luquillo

LUQUILLO -El candidato del Partido Nuevo Progresista a la alcaldía de Luquillo, Julio Menéndez, responsabilizó al actual alcalde, Jesús ‘Jerry’ Márquez, por el desastroso estado de abandono que se encuentra el municipio, incluyendo la falta de vivienda, la cual pretende atender con la rehabilitación de estructuras en desuso.

“El municipio de Luquillo pudiera ser la pieza central en el desarrollo de la región este; sin embargo, el actual Alcalde sencillamente se ha olvidado de administrar el pueblo. No hay vivienda accesible para la clase trabajadora, no existe actividad comercial en el caso urbano, no hay oportunidades educativas y económicas para retener a nuestra gente, en fin, Luquillo ha sufrido de una administración pública sin urgencia de trabajar para nosotros, sencillamente el Alcalde no se ve en ninguna parte”, comentó Menéndez.

“Nos hacemos eco de las expresiones de los residentes de Luquillo sobre el abandono que tiene nuestro pueblo. Su falta de acción ha limitado la oportunidad para que nuestras familias puedan alquilar o comprar una residencia. Existen muchas estructuras abandonadas en el caso urbano, al igual que áreas rurales, sin embargo, el Alcalde no ha buscado oportunidades para el desarrollo de las mismas”, indicó Menéndez.

El candidato del PNP a la Alcaldía del municipio conocido como la ‘Capital del Sol’ arremetió contra Márquez por la falta de iluminación en las calles municipales y el “pésimo” servicio de recogido de desperdicios sólidos, el cual, aseguró, “en muchos casos pasan hasta semanas sin recolectar la basura de las casas”.

“Las únicas obras que se ven en Luquillo han sido del gobierno central con el apoyo y la insistencia de nuestro representante Carlos ‘Johnny’ Méndez. Los kioscos, eje económico, han despuntado luego de que se pasaran varias leyes, incluyendo la Ley 123-2019 que designó los kioscos como Centro Gastronómico Especial de la Región Este para aumentar su mercadeo. De igual forma, el puente de La Monserrate en el área del balneario. Nunca hemos visto al Alcalde defendiendo el Corredor Ecológico del Noroeste, ‘Johnny’ asignó $1 millón para preservar una nueva área en la zona de la comunidad Fortuna I del Barrio Mameyes”, sostuvo el candidato.

“Luquillo merece un alcalde que quiera trabajar por su pueblo, que identifique problemas y soluciones para los mismos, que actúe y sea proactivo con el gobierno central, que le busque oportunidades a nuestros jóvenes y una mejor calidad de vida a los adultos mayores. Encontrar vivienda accesible y mejorar la infraestructura municipal será nuestra prioridad. Luquillo tiene un enorme potencial y lo vamos a trabajar para mejorar la calidad de vida para todos”.